Новини 14/08/2025

В Excel тепер можна аналізувати зображення за допомогою Python

Дмитро Сімагін

Журналіст

Популярна програма для роботи з таблицями Microsoft Excel отримала функції аналізу зображень. Це стало можливо завдяки вже існуючій інтеграції з мовою програмування Python, повідомляє Neowin. 

Користувачі можуть просто вставити зображення в один осередок робочої області, а потім написати код Python в окремій клітинці, використовуючи інкапсуляцію PY(). До клітинки із зображенням можна звернутись за допомогою функції xl(). Наприклад, якщо вставлене зображення знаходиться в комірці A1, то можна звернутися до нього за допомогою xl(“A1”).

Рекомендується використовувати бібліотеку Python Pillow, оскільки вона містить безліч інструментів для відкриття зображень, їхньої обробки, аналізу даних та метаданих, застосування фільтрів та перетворень.

Оскільки аналіз зображень може використовувати значні обчислювальні ресурси, для покращення продуктивності Microsoft додала новий параметр «Розмір вхідних даних за замовчуванням для зображень» у меню «Файл» > «Параметри» > «Додатково». Це дозволяє користувачам вибирати між кількома роздільними здатностями, включаючи параметр за замовчуванням: «Оригінальний розмір», «Малий» (320×240), «Середній» (640×480) та «Великий» (1280×960). Якщо перевищено обмеження даних на клітинку, Excel викличе помилку, в якій відобразяться інструкції для налаштування цього параметра.

Аналіз зображень в Excel з використанням Python вже доступний для учасників програми попередньої оцінки Microsoft у веб-версії, Windows (версія 2509, збирання 19204.20002 або пізніша) та Mac (версія 16.101, збирання 25080524 або пізніша).

