В Gemini з’явився безкоштовний генератор музики Lyria 3

Компанія Google інтегрувала в чат-бот Gemini новий інструмент — генератор музики на базі найновішою моделі Lyria 3, яку розробила команда Google DeepMind. Gemini тепер може безкоштовно генерувати 30-секундну пісню або інструментальну композицію безпосередньо з текстового запиту, фотографії чи відео.

Як і інструмент для створення зображень Nano Banana та генератор відео Veo, Lyria 3 знаходиться в меню Gemini Tools. Користувачу достатньо просто описати ідею майбутнього трека або завантажити фотографію, яка найбільше відповідає змісту цієї музики.

Також можна назвати конкретного виконавця, чий стиль вам найбільш подобається. Після цього за лічені секунди Gemini перетворить промпт на музику. Щоб розширити творчі можливості, користувач може завантажити трек у будь-якому аудіоформаті, який стане для моделі «донором» — на його базі Gemini черпатиме натхнення для створення нової музики.

В Google попереджають, що в Lyria 3 не потрібно надавати власні тексти пісень. Текст для нової пісні буде згенерований на основі вашої підказки. «Мета цих треків — дати вам цікавий, унікальний спосіб самовираження», — написали старші менеджери з продуктів Джоел Явілі (Gemini) та Міріам Хамед Торрес (Google DeepMind).

Хоча зараз можливості Gemini обмежені лише 30-секундними аудіокліпами, неважко уявити, що незабаром музичні треки стануть довшими. Не виключено, що модель Lyria 3 буде інтегрована в інші програми, такі як Google Messages.

Нагадаємо, кілька днів тому евідомі намагались клонувати Gemini, відправивши 100 000 запитів про внутрішню роботу LLM.

