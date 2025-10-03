В інструмент кодування Jules додали інтерфейс командного рядка та публічний API

Google додає в Jules інтерфейс командного рядка та публічний API, що дозволяє цьому інструменту кодування підключатися до терміналів, систем CI/CD і таких сервісів, як Slack. Досі Jules був доступний лише через веб-інтерфейс та GitHub. Про це повідомляє TechCrunch.

Інтерфейс командного рядка (CLI), який переносить Jules безпосередньо в термінал, дозволяє розробникам взаємодіяти з агентом за допомогою команд, усуваючи необхідність перемикатися між веб-інтерфейсом та GitHub. Це дозволяє їм залишатися в межах свого середовища, делегуючи завдання кодування та перевіряючи результати.

У Google такоє є інший інструмент командного рядка на основі штучного інтелекту — Gemini CLI, який працює в терміналі та конвеєрах CI/CD. Як і Gemini CLI, так і Jules використовують модель штучного інтелекту Google Gemini 2.5 Pro. Однак Jules розроблений для «дуже обмежених завдань», тоді як Gemini CLI вимагає від користувачів «набагато більшої ітеративності» та «набагато більшої співпраці з інструментом».

Jules відрізняється від Gemini CLI тим, що Jules менш інтерактивний за дизайном і виконує завдання самостійно, як тільки користувач схвалює його план.

Окрім інтерфейсу командного рядка, Google випускає Jules API. Розробники можуть використовувати API для інтеграції Jules зі своїм інтегрованим середовищем розробки (IDE). У майбутньому Google прагне створити спеціальні плагіни для IDE, щоб ще більше розширити присутність Jules.

Досі Jules використовувався переважно розробниками програмного забезпечення — на відміну від багатьох платформ вайб-кодування, які позиціонують себе як інструменти для тих, хто не є програмістом. Тим не менш, деякі користувачі експериментують з Jules як доповненням до більш неформальних або креативних середовищ кодування.

Jules вийшов з бета-тестування в серпні. Безкоштовний план пропонує до 15 окремих щоденних завдань та три одночасні завдання. Вищі ліміти доступні в рамках планів Google AI Pro та Ultra за ціною $19,99 та $124,99 на місяць. Вони пропонують приблизно в 5 та 20 разів більше лімітів відповідно.