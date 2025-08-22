logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 22/08/2025

В інтерфейс GitHub додали панель агентів

Дмитро Сімагін

Журналіст

Платформа GitHub змінила інтерфейс, додавши на свої сторінки панель агентів. Вона дозволяє швидко делегувати завдання для Copilot з будь-якого місця: GitHub.com, GitHub Mobile, Copilot Chat, VS Code або інструменти з підтримкою MCP за допомогою простого запиту та відстежувати прогрес роботи у фоновому режимі. Про це інформує блог GitHub.

Панель агентів доступна в публічному preview-режимі для всіх платних користувачів Copilot (Pro, Pro+, Business, Enterprise). Панель дозволяє розробникам призначати завдання у фоновому режимі без перемикання сторінок, контролювати хід виконання завдань та переглядати PR, створені агентами. Доступна через нову кнопку «Агенти» на панелі навігації, панель агентів працює як легкий веб-додаток, завдяки якому можна призначати нові завдання Copilot та відстежувати існуючі завдання в GitHub або VS Code.

Завдання для Copilot можна запускати за допомогою простого запиту. Користувачі можуть описати мету природною мовою та вибрати відповідний репозиторій. Отримавши завдання, агент Copilot почне створювати план, готувати зміни, запускати тести та оформлювати pull request. Агент може працювати паралельно над кількома завданнями та видавати чернетку pull request після його завершення. Він здатен продовжувати роботу, навіть якщо ваш комп’ютер вимкнено.

Завдяки протоколу контексту моделі (MCP), Copilot має доступ для читання даних вашого репозиторію на GitHub (на базі сервера GitHub MCP). Він також може переглядати веб-сторінки для тестування та перевірки (на базі сервера Playwright MCP) та підключатися до ваших власних серверів MCP. 

Найбільш обговорювані статті

MCP тепер доступний для всіх у Visual StudioMCP тепер доступний для всіх у Visual Studio
Китайська влада наполягла, щоб DeepSeek навчала модель R2 на обладнанні Huawei. Але щось пішло не такКитайська влада наполягла, щоб DeepSeek навчала модель R2 на обладнанні Huawei. Але щось пішло не так
GitHub додає підтримку BMP і TIFF, але все ще не розпізнає WebP та AVIF як зображенняGitHub додає підтримку BMP і TIFF, але все ще не розпізнає WebP та AVIF як зображення
У ChatGPT може з'явитись рекламаУ ChatGPT може з’явитись реклама
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude ProРозробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
Google додає до Gemini нову функцію ProjectsGoogle додає до Gemini нову функцію Projects
Хоча Дія.City об'єднує понад 2200 IT-компаній, схеми з ФОПами все ще популярні — ГетманцевХоча Дія.City об’єднує понад 2200 IT-компаній, схеми з ФОПами все ще популярні — Гетманцев
Claude зможе сам завершувати діалог, щоб запобігти шкідливому використаннюClaude зможе сам завершувати діалог, щоб запобігти шкідливому використанню
Microsoft заборонила користувачам зупиняти оновлення програмMicrosoft заборонила користувачам зупиняти оновлення програм
Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

10 репозиторіїв GitHub, що підвищать скіл у розробці

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

«Привіт, я розробник OpenAI»: GitHub Copilot Chat злив студенту-самозванцю всі системні препромти

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

Розробники рекомендують: 9 топових репозиторіїв Github для програмістів (і не тільки)

Що таке портфоліо та як його створити програмісту

Чому GitHub Copilot краще для розробників, ніж ChatGPT

GitHub-2023: топ-10 кращих проєктів з відкритим кодом

Сервіс GitHub, де розробникам допомагає писати код AI, тепер доступний для всіх — але за гроші

Amazon надав всім безплатний доступ до CodeWhisperer: тепер це головний конкурент Copilot

Завдяки чому TestRail оптимізує управління тестуванням та як отримати знижку на сервіс

Вбудована підтримка RAR «всього лише» через 28 років та Copilot в бічній панелі: Microsoft додає нові функції в Windows 11

Користувачі GitHub збираються колективно подати до суду на Microsoft: що сталося

Github запропонував писати код голосом в Copilot

Девелопер Google назвав топ-10 репозиторіїв GitHub, які повинен знати кожен програміст

Українські розробники втратили доступ до GitHub Copilot

«До біса моє життя»: улюблену вкладку розробників на GitHub видалять

Штучний інтелект не підвищує продуктивність програмістів, а збільшує кількість помилок — дослідження

Вже на днях: Microsoft випустить Windows 11 23H2 з уніфікованим Copilot

У китайського розробника відібрали зарплату за 3 роки через відвідування GitHub та Twitter

Незвична оптимізація: GitHub звільнив 100 дешевих індійських програмістів

Конкурент GitHub Copilot закрився через слабкий штучний інтелект

GitHub випустив публічну бета-версію Copilot Chat: що цікавого

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux
Новини - 2 тижні назад
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
Новини - 2 тижні назад
У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року
Новини - 4 тижні назад
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів
Новини - 2 тижні назад
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео
Новини - 3 тижні назад
Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень
Новини - 4 тижні назад
Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer
Новини - 4 тижні назад
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами
Новини - 3 тижні назад
Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code
Новини - 3 тижні назад
Айтівець з SQUAD загинув разом із донькою та собакою внаслідок атаки на Київ 31 липня

Новини

В інтерфейс GitHub додали панель агентів

 6 хвилин назад

У Visual Studio покращили автодоповнення коду через Copilot

 1 годину назад

Уряд США обіцяє не переслідувати розробників програмного забезпечення для DeFi-компаній

 3 години назад

Gemini 2.5 Pro тепер доступна в GitHub Copilot. Але тільки для платних користувачів

 20 години назад

Google припиняє підтримку Pytype — інструменту тестування коду Python

 21 годину назад

Anthropic додає Claude Code в корпоративні тарифи

 1 день назад

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

 1 день назад

Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»

 1 день назад

Apple інтегрує Claude в середовище розробки Xcode 26

 2 дні назад

Нова LLM-модель Deepseek v3.1 «краща за Claude Opus 4 і в 68 разів дешевша»

 2 дні назад

Спецпроєкти

Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна
Топ текстів тижня
1.
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
2.
У ChatGPT може з’явитись реклама
3.
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
4.
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
5.
Кабмін запустить «електронний ТЦК». Яких змін чекати?
6.
Керівник AWS: заміна джунів на штучний інтелект — «одна з найдурніших ідей»
7.
GitHub додає підтримку BMP і TIFF, але все ще не розпізнає WebP та AVIF як зображення
8.
Хоча Дія.City об’єднує понад 2200 IT-компаній, схеми з ФОПами все ще популярні — Гетманцев
9.
OpenAI розглядає можливість додати шифрування в ChatGPT
10.
AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: