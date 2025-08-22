В інтерфейс GitHub додали панель агентів

Платформа GitHub змінила інтерфейс, додавши на свої сторінки панель агентів. Вона дозволяє швидко делегувати завдання для Copilot з будь-якого місця: GitHub.com, GitHub Mobile, Copilot Chat, VS Code або інструменти з підтримкою MCP за допомогою простого запиту та відстежувати прогрес роботи у фоновому режимі. Про це інформує блог GitHub.

Панель агентів доступна в публічному preview-режимі для всіх платних користувачів Copilot (Pro, Pro+, Business, Enterprise). Панель дозволяє розробникам призначати завдання у фоновому режимі без перемикання сторінок, контролювати хід виконання завдань та переглядати PR, створені агентами. Доступна через нову кнопку «Агенти» на панелі навігації, панель агентів працює як легкий веб-додаток, завдяки якому можна призначати нові завдання Copilot та відстежувати існуючі завдання в GitHub або VS Code.

Завдання для Copilot можна запускати за допомогою простого запиту. Користувачі можуть описати мету природною мовою та вибрати відповідний репозиторій. Отримавши завдання, агент Copilot почне створювати план, готувати зміни, запускати тести та оформлювати pull request. Агент може працювати паралельно над кількома завданнями та видавати чернетку pull request після його завершення. Він здатен продовжувати роботу, навіть якщо ваш комп’ютер вимкнено.

Завдяки протоколу контексту моделі (MCP), Copilot має доступ для читання даних вашого репозиторію на GitHub (на базі сервера GitHub MCP). Він також може переглядати веб-сторінки для тестування та перевірки (на базі сервера Playwright MCP) та підключатися до ваших власних серверів MCP.