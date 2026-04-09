В JavaScript все погано: сапорти вперше обігнали JS-фахівців за числом вакансій

Перший квартал 2026 року став знаковим для українського ІТ-ринку. Основні тренди вказують на поступове відновлення активності найму, хоча конкуренція серед кандидатів залишається на історичних максимумах. Про це йдеться в аналітичному звіті Djinni.

Ключові показники кварталу

Рекорд активності: Кількість активних кандидатів досягла позначки у 61 000 осіб . Це абсолютний рекорд за весь час спостережень.

Пожвавлення найму: Рівень рекрутерських пропозицій (outreach) повернувся до показників 2022 року . Це свідчить про те, що компанії знову почали активно «полювати» на таланти, а не лише обробляти вхідні відгуки.

Динаміка вакансій: Кількість публікацій зросла на 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року для більшості категорій.

Одна вакансія в середньому отримує 16 відгуків за місяць. Найбільше вакансій, як і попереднього кварталу, публікують в категоріях Marketing (15.5%), Sales (7%) i Fullstack (4.5%). На четвертому місці опинився Support, потіснивши JavaScript аж на п’яте. За кількістю відгуків на одну опубліковану вакансію JavaScript лідирує — 59 відгуків (було 52). При цьому JS-фахівців все ще найбільше серед усіх кандидатів (9,3%).

Загалом у фронтенді зараз досить важко знайти роботу в порівнянні з іншими стеками. Публікації вакансій для JavaScript-розробників за квартал знизились на 13%, а порівняно з минулим роком — на третину. Також є падіння у вакансіях Node.js і PHP, останніх за рік стало вдвічі менше і обидві категорії вже не входять у топ 15. С++ вакансій навпаки стало в півтора рази більше, порівняно з минулим роком. Також відчутно побільшало вакансій для Data Science та рекрутерів.

Досвід та спеціалізації: де найбільший попит?

Ситуація на ринку неоднорідна залежно від рівня кваліфікації та напрямку:

Senior-рівень: Це єдина категорія, де кількість вакансій у річному вимірі дещо скоротилася (на 3%), попри загальне зростання ринку. Рекрутери стали вибагливішими до топ-спеціалістів.

Junior та Middle: Найм у цих сегментах пожвавився. Вакансії для спеціалістів з досвідом до 1 року зросли на 16% , а для тих, хто має 1 рік досвіду — на 14% .

Маркетинг — новий фаворит: Категорія маркетингу стала лідером за диспропорцією попиту та пропозиції. На неї припадає 18% усіх вакансій , тоді як кандидатів у цій сфері — менше 7% . Це створює «ринок кандидата» саме в цій ніші.

Зарплатні тренди

Попри зростання активності рекрутерів, зарплати розробників залишаються переважно стабільними.

Значного «ралі» зарплат не спостерігається через надвисоку пропозицію кандидатів на одну вакансію.

У деяких категоріях (зокрема Design та QA) спостерігається незначне коригування медіанних зарплат у бік зростання, але загальний тренд — стабілізація на рівнях кінця 2025 року.

Конкуренція

Ринок залишається складним для кандидатів без унікальної експертизи. Середня кількість відгуків на одну вакансію продовжує бути високою, особливо в популярних стеках на кшталт JavaScript та Manual QA.

Висновок: Ринок ІТ у 2026 році демонструє ознаки «одужання». Повернення рекрутерської активності до рівнів початку 2022 року — позитивний сигнал, проте рекордна кількість кандидатів у пошуку вимагає від спеціалістів ще більшої уваги до власного бренду та апскілінгу.

Нагадаємо, півроку тому на кожну п’яту JavaScript-вакансію в українському IT з’являлось 100 і більше претендентів.

