В JavaScript все погано: сапорти вперше обігнали JS-фахівців за числом вакансій
Перший квартал 2026 року став знаковим для українського ІТ-ринку. Основні тренди вказують на поступове відновлення активності найму, хоча конкуренція серед кандидатів залишається на історичних максимумах. Про це йдеться в аналітичному звіті Djinni.
Ключові показники кварталу
- Рекорд активності: Кількість активних кандидатів досягла позначки у 61 000 осіб. Це абсолютний рекорд за весь час спостережень.
- Пожвавлення найму: Рівень рекрутерських пропозицій (outreach) повернувся до показників 2022 року. Це свідчить про те, що компанії знову почали активно «полювати» на таланти, а не лише обробляти вхідні відгуки.
- Динаміка вакансій: Кількість публікацій зросла на 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року для більшості категорій.
Одна вакансія в середньому отримує 16 відгуків за місяць. Найбільше вакансій, як і попереднього кварталу, публікують в категоріях Marketing (15.5%), Sales (7%) i Fullstack (4.5%). На четвертому місці опинився Support, потіснивши JavaScript аж на п’яте. За кількістю відгуків на одну опубліковану вакансію JavaScript лідирує — 59 відгуків (було 52). При цьому JS-фахівців все ще найбільше серед усіх кандидатів (9,3%).
Загалом у фронтенді зараз досить важко знайти роботу в порівнянні з іншими стеками. Публікації вакансій для JavaScript-розробників за квартал знизились на 13%, а порівняно з минулим роком — на третину. Також є падіння у вакансіях Node.js і PHP, останніх за рік стало вдвічі менше і обидві категорії вже не входять у топ 15. С++ вакансій навпаки стало в півтора рази більше, порівняно з минулим роком. Також відчутно побільшало вакансій для Data Science та рекрутерів.
Досвід та спеціалізації: де найбільший попит?
Ситуація на ринку неоднорідна залежно від рівня кваліфікації та напрямку:
- Senior-рівень: Це єдина категорія, де кількість вакансій у річному вимірі дещо скоротилася (на 3%), попри загальне зростання ринку. Рекрутери стали вибагливішими до топ-спеціалістів.
- Junior та Middle: Найм у цих сегментах пожвавився. Вакансії для спеціалістів з досвідом до 1 року зросли на 16%, а для тих, хто має 1 рік досвіду — на 14%.
- Маркетинг — новий фаворит: Категорія маркетингу стала лідером за диспропорцією попиту та пропозиції. На неї припадає 18% усіх вакансій, тоді як кандидатів у цій сфері — менше 7%. Це створює «ринок кандидата» саме в цій ніші.
Зарплатні тренди
Попри зростання активності рекрутерів, зарплати розробників залишаються переважно стабільними.
- Значного «ралі» зарплат не спостерігається через надвисоку пропозицію кандидатів на одну вакансію.
- У деяких категоріях (зокрема Design та QA) спостерігається незначне коригування медіанних зарплат у бік зростання, але загальний тренд — стабілізація на рівнях кінця 2025 року.
Конкуренція
Ринок залишається складним для кандидатів без унікальної експертизи. Середня кількість відгуків на одну вакансію продовжує бути високою, особливо в популярних стеках на кшталт JavaScript та Manual QA.
Висновок: Ринок ІТ у 2026 році демонструє ознаки «одужання». Повернення рекрутерської активності до рівнів початку 2022 року — позитивний сигнал, проте рекордна кількість кандидатів у пошуку вимагає від спеціалістів ще більшої уваги до власного бренду та апскілінгу.
Нагадаємо, півроку тому на кожну п’яту JavaScript-вакансію в українському IT з’являлось 100 і більше претендентів.
