Вчені виявили шість причин вигорання розробників відкритого ПЗ

Дослідження, проведене аспірантом Единбурзького університету Мірандою Хіт, виявило шість основних причин вигорання розробників відкритого програмного забезпечення. Під терміном вигорання розглядається виснаження фізичних і розумових сил, що призводить до почуття спустошеності і характеризується втратою мотивації, зниженням здатності керувати своїми емоціями та зміною ставлення до роботи.

На основі аналізу 57 випадків вигорання супроводжуючих open source проектів, інтерв’ю з розробниками та вивчення дискусій у різних онлайн-спільнотах, пов’язаних з розробкою відкритого ПЗ, виділено наступні фактори вигорання розробників, перші два з яких зазначені як ключові:

Складність фінансування.

Токсична поведінка спільноти.

Велике навантаження та відсутність вільного часу.

Сприйняття супроводу проектів як невдячної роботи.

Гіпервідповідальність.

Необхідність доводити свою компетентність.

В ході опитування понад 26 тисяч розробників відкритих проектів, 73% з них заявили, що зазнавали вигорання на якомусь етапі своєї діяльності. З 400 опитаних супроводжуючих 60% зізналися, що думали про те, щоб залишити роботу над проектом open source.

Крім ризику відмови від проектів та стагнації розробки, вигорання супроводжуючих може також призводити до ігнорування важливих проблем, які потребують термінового вирішення (наприклад, усунення вразливостей).

Ризик вигорання збільшується при дисбалансі між силами, які витрачаються на роботу, та ресурсами для поповнення витраченої енергії. Як приклади негативного впливу, що сприяє вигоранню, наводиться тривала робота під тиском чужих інтересів, відсутність задоволення від виконаної роботи, підтримки від колег, належної оплати та визнання.

Першим ключовим фактором вигорання названі проблеми з фінансуванням. Через це розробник втрачає віру в можливість отримання стабільної оплати за внесок у відкрите ПЗ. Як наслідок, програміст змушений поєднувати розробку відкритого софту з основною оплачуваною роботою.

Відповідно до опитування, проведеного компанією Tidelift, 60% супроводжуючих не отримують жодної оплати за роботу над відкритим кодом. Зі зростанням популярності відкритого проекту, навантаження щодо його супроводу зростає, що призводить до недосипання та скорочення спілкування з близькими. До цього додається відчуття несправедливості та експлуатації своєї праці з боку компаній, які використовують продукт для отримання прибутку і нічого не повертають натомість.

Примітно, що поява спонсорів повністю не вирішує проблему — потреба в отриманні грошової компенсації зникає, але ризик вигорання залишається, цього разу через неприйняття наявності спонсора співтовариством та побоювань, що проект стає залежним від окремих компаній і розробнику доведеться приймати рішення на шкоду інтересам співтовариства.

Другим фактором вигорання названо образливу та токсичну поведінку деяких користувачів. Зі зростанням популярності проекту збільшується кількість користувачів, вічно чимось незадоволених, які ведуть себе агресивно і діють так, ніби супроводжуючий їм щось винен. При спілкуванні з подібними людьми розробник змушений поводитися ввічливо і стримувати негативні емоції, що підвищує ризик вигорання. Розробники також часто відчувають надмірне почуття відповідальності перед користувачами та мають неадекватну самооцінку, що створює додаткове емоційне навантаження через невміння казати «ні» при небажанні реалізовувати сумнівні запити на додавання нововведень та через надмірне прийняття близько до серця критики коду.

Загроза вигорання також виникає через неготовність розробників справлятися з рутинною та одноманітною роботою, такою як підтримка користувачів, розбір листів та рецензування чужих змін. Рутина забирає багато часу і заважає займатися улюбленою справою та творчими завданнями, наприклад написанням коду. Багатьом супроводжуючим доводиться справлятися з усією роботою самостійно через проблематичність знайти та залучити до свого проекту учасників-професіоналів, здатних якісно виконувати роботу.

Вплив на вигорання також робить страх втратити репутацію. Це змушує перевантажувати себе роботою, щоб сформувати портфоліо і довести свою спроможність спільноті та потенційним роботодавцям. На думку деяких розробників, ситуацію посилює сервіс GitHub, метрики якого (форки, підписники, внески, коментарі, зірки) стають критерієм значущості та вносять елемент гейміфікації у розробку.

Серед дій, які дозволяють уникнути вигорання розробників відкритих проектів, згадуються:

Оплата праці — не поодинокі випадкові пожертвування, а регулярне та передбачуване фінансування, наприклад, створення платформ спільного фінансування, що унеможливлює потрапляння в залежність від окремих компаній.

Розвиток культури визнання та поваги.

Розширення спільноти через якісні програми навчання та наставництва, які допомагають новачкам робити свій внесок у спільну справу.

Відстоювання інтересів супроводжуючих.

Нагадаємо, інше дослідження стверджує, що більшість проектів з відкритим кодом тримаються на ентузіазмі одиночних розробників.