Новини 07/04/2026 16:43

Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub

Дмитро Сімагін

Редактор

Голлівудська акторка Мілла Йовович вирішила внести свою лепту в розробку систем штучного інтелекту. Знаменита уродженка Києва виклала на GitHub інструмент під назвою MemPalace та поділилась про це в своєму Instagram

Співавтор проекту Бен Сігман стверджує, що Мілла пише код вночі:

«Вдень вона знімається в бойовиках, ходить на покази мод Miu Miu та є мамою. Вночі вона програмує», — написав Сігман.

Згідно з описом, MemPalace покращує пам’ять ШІ-агентів. Більшість систем пам’яті дозволяють штучному інтелекту самому вирішувати, що варто запам’ятати. Через це втрачається частина контексту.

Мілла Йовович створила MemPalace: революційний інструмент для пам'яті ШІ

MemPalace робить інакше: він зберігати все, що справді потрібно. Розмови організовуються за крилами (люди та проекти), залами (типи пам’яті) та кімнатами (конкретні ідеї). Це той самий принцип, який давньогрецькі промовці використовували для запам’ятовування промов. Стверджується, що така структура покращує вилучення даних на 34%.

MemPalace: новий підхід до пам'яті ШІ від Мілли Йовович

Для роботи з великими обсягами даних команда MemPalace розробила власну мову AAAK — спрощений діалект англійської, призначений для штучного інтелекту. Він забезпечує ущільнення даних у 30 разів без втрати інформації. 

Примітно, що MemPalace не вимагає API-ключа, платної підписки чи підключення до хмари. Все працює локально на вашому комп’ютері. 

У бенчмарку LongMemEval проект набрав 100% — це рекорд за всю історію тесту: 500 із 500 питань, кожен тип завдання на 100%. Репозиторій на GitHub вже набрав понад 7700 зірок.

