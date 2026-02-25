Велике оновлення Claude Cowork: тепер можна створювати агентів для конкретних робочих завдань

Anthropic представила велике оновлення Claude Cowork. Воно дозволяє організаціям створювати та поширювати спеціалізованих агентів штучного інтелекту для будь-яких відділів та конкретних робочих завдань — від фінансових до юридичних. Тепер Claude стає не просто помічником, а повноцінним учасником робочих процесів, запевняє блог компанії-розробника.

Використовуючи Claude Cowork, організації отримали можливість створювати власні закриті каталоги плагінів. Це дозволяє безпечно поширювати специфічні для організації інструменти та навички серед своїх співробітників.

Claude тепер може виконувати складні завдання, переносячи контекст між програмами Microsoft Office. Наприклад, він може провести аналіз даних у Excel і самостійно створити на їх основі презентацію в PowerPoint.

Адміністратори можуть використовувати базові шаблони або створювати плагіни з нуля. Claude допомагає в процесі налаштування, ставлячи уточнюючі запитання для адаптації інструменту під конкретні потреби компанії.

Команди через слеш (/) тепер мають вигляд інтерактивних форм. Запуск складних робочих процесів став інтуїтивно зрозумілим — як заповнення короткого бріфа.

У Claude Cowork також додано підтримку OpenTelemetry для моніторингу витрат і використання ШІ, та можливість кастомізувати інтерфейс Cowork під фірмовий стиль компанії.

Плагіни об’єднують навички, конектори до даних (через MCP) та специфічні знання в єдиний пакет. Це перетворює Claude на експерта, який розуміє контекст вашого бізнесу та має доступ до необхідних інструментів.

У Claude Cowork також стали доступні нові конектори від популярних постачальників корпоративного програмного забезпечення: Google Workspace (Календар, Диск, Gmail), Docusign, Apollo, Clay, Outreach, Similarweb, MSCI, LegalZoom, FactSet, WordPress та Harvey.

Нові функції вже доступні в режимі Research Preview для користувачів платних тарифів (Pro, Team, Enterprise) у десктопному додатку Claude.

Нагадаємо, що Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування. Ця новина обвалила акції IBM на 13% за один день.

