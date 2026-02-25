banner
banner
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 25/02/2026 08:55

Велике оновлення Claude Cowork: тепер можна створювати агентів для конкретних робочих завдань

Дмитро Сімагін

Автор новин

Anthropic представила велике оновлення Claude Cowork. Воно дозволяє організаціям створювати та поширювати спеціалізованих агентів штучного інтелекту для будь-яких відділів та конкретних робочих завдань — від фінансових до юридичних. Тепер Claude стає не просто помічником, а повноцінним учасником робочих процесів, запевняє блог компанії-розробника.

Використовуючи Claude Cowork, організації отримали можливість створювати власні закриті каталоги плагінів. Це дозволяє безпечно поширювати специфічні для організації інструменти та навички серед своїх співробітників.

Claude тепер може виконувати складні завдання, переносячи контекст між програмами Microsoft Office. Наприклад, він може провести аналіз даних у Excel і самостійно створити на їх основі презентацію в PowerPoint.

Адміністратори можуть використовувати базові шаблони або створювати плагіни з нуля. Claude допомагає в процесі налаштування, ставлячи уточнюючі запитання для адаптації інструменту під конкретні потреби компанії.

Команди через слеш (/) тепер мають вигляд інтерактивних форм. Запуск складних робочих процесів став інтуїтивно зрозумілим — як заповнення короткого бріфа.

У Claude Cowork також додано підтримку OpenTelemetry для моніторингу витрат і використання ШІ, та можливість кастомізувати інтерфейс Cowork під фірмовий стиль компанії.

Плагіни об’єднують навички, конектори до даних (через MCP) та специфічні знання в єдиний пакет. Це перетворює Claude на експерта, який розуміє контекст вашого бізнесу та має доступ до необхідних інструментів.

У Claude Cowork також стали доступні нові конектори від популярних постачальників корпоративного програмного забезпечення: Google Workspace (Календар, Диск, Gmail), Docusign, Apollo, Clay, Outreach, Similarweb, MSCI, LegalZoom, FactSet, WordPress та Harvey.

Нові функції вже доступні в режимі Research Preview для користувачів платних тарифів (Pro, Team, Enterprise) у десктопному додатку Claude.

Нагадаємо, що Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування. Ця новина обвалила акції IBM на 13% за один день.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Велике оновлення Claude Cowork: тепер можна створювати агентів для конкретних робочих завдань

Найбільш обговорювані статті

Нові функції Chrome: поділ екрану, коментарі в PDF, збереження на Google ДискНові функції Chrome: поділ екрану, коментарі в PDF, збереження на Google Диск
Після зламу Notepad++ захистили за допомогою подвійного блокуванняПісля зламу Notepad++ захистили за допомогою подвійного блокування
В Google не вважають проблемою, що Gemini іноді бреше користувачамВ Google не вважають проблемою, що Gemini іноді бреше користувачам
«Заблокувати контент з України»: Кремль нарешті озвучив головну вимогу до Telegram«Заблокувати контент з України»: Кремль нарешті озвучив головну вимогу до Telegram
Copilot і Grok можна використовувати як проксі-сервери для шкідливого ПЗ — дослідженняCopilot і Grok можна використовувати як проксі-сервери для шкідливого ПЗ — дослідження
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» ЦукербергаРозробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
В Gemini з'явився безкоштовний генератор музики Lyria 3В Gemini з’явився безкоштовний генератор музики Lyria 3
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 рокуТворець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
У редактор коду Cursor додали маркетплейс готових плагинів та асинхронні субагентиУ редактор коду Cursor додали маркетплейс готових плагинів та асинхронні субагенти
Новий агент Zoom зможе виконувати роботу замість користувача

Білл Гейтс: незабаром у кожної людини буде свій агент штучного інтелекту

Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп'ютерів Mac: черги до 6 тижнів

Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга

Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

Новий агент ChatGPT може керувати всім комп'ютером і виконувати завдання за вас

«Революція в робочих процесах»: Fujitsu повністю автоматизувала роботу команд розробки ПЗ

Агент автоматизації роботи з кодом JetBrains Junie став публічно доступним

Alibaba відкрила доступ до платформи агентного кодування Qoder

Новий «браузер-агент» Opera Neon буде писати код, поки ви спите

Нова функція Android Studio автоматично виконує складні багатоетапні завдання кодування для кількох файлів

Новий агент GitHub може фіксити баги, додавати функції та відкривати згенерований код у VS Code

Критичний баг ChatGPT Deep Research дозволяв хакерам зламувати поштові скриньки Gmail

Агент Google AlphaEvolve створює тисячі варіантів коду, щоб вибрати найкращий

Coffee Mode від Zencoder напише за вас код і модульні тести

Graphite Diamond — новий агент з перевірки коду, інтегрований в GitHub

OpenAI тестує агента GPT-Alpha. Він буде самостійно писати, запускати та налагоджувати код

У Visual Studio з'явився режим агента для багатоетапних завдань кодування

Google подарувала Linux Foundation технологію Agent2Agent

Новий Mistral API для агентів може запускати код, створювати зображення та отримувати доступ до документів

Anthropic випустила браузерну версію агента Claude

Вайб-кодинг відходить в минуле. На його зміну прийшов «рій агентів»

OpenAI випустила Responses API для спрощеної розробки агентських програм

Новий агент Amazon Nova Act може керувати веб-браузером замість людини

Топ текстів
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 6 днів назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 2 тижні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 2 тижні назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 1 тиждень назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 6 днів назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 2 тижні назад
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом
Новини - 2 дні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

Новини

Велике оновлення Claude Cowork: тепер можна створювати агентів для конкретних робочих завдань

 25.02.2026 08:55

«Без них всім буде погано»: керівники Microsoft виступили на захист джуніорів

 24.02.2026 17:32

Google та Apple тестують шифрування RCS-повідомлень між Android та iOS

 24.02.2026 16:23

У Росії власника сайту заарештували на 15 діб за логотип Instagram

 24.02.2026 14:55

Anthropic звинувачує китайські компанії в масовій крадіжці можливостей Claude

 24.02.2026 11:55

21-річний хакер викрав 127 млн грн у компаній батька голови Львівської ОВА: відразу купив собі Cadillac та BMW

 24.02.2026 09:44

Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%

 24.02.2026 08:48

Помилка в інструменті кодування Amazon Kiro призвела до 13-годинного збою в роботі AWS

 23.02.2026 17:22

«Стягнення майна через Дію»: Мінцифри цифровізує виконання судових рішень

 23.02.2026 16:12

Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

 23.02.2026 14:47

Спецпроєкти

ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Топ текстів тижня
1.
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
2.
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
3.
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
4.
ChatGPT сказав студенту, що він пророк і досягне величі. Потім почався психоз
5.
Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%
6.
Anthropic випустила Claude Sonnet 4.6: порівнюємо з іншими LLM
7.
В екосистемі Android виявлено перше шкідливе ПЗ, яке координує свою роботу зі штучним інтелектом
8.
Керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом
9.
В Google не вважають проблемою, що Gemini іноді бреше користувачам
10.
У Росії власника сайту заарештували на 15 діб за логотип Instagram

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: