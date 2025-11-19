logo

Новини 19/11/2025 15:47

«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню

Дмитро Сімагін

Журналіст

Підшукуючи кандидатів на посаду розробника проекту з AI-автоматизації, Project Manager Анастасія Кирнична була сильно здивована, коли один з програмістів нібито зі Львова відмовився спілкуватись із нею українською мовою. Авторка допису в LinkedIn підозрює, що натрапила на IT-фахівця, скоріше за все, з КНДР, який видавав себе за українця.

«Написала розробнику, у профілі написано, що зі Львова, українське ім’я. Почала спілкування українською. У відповідь — англійська + без привітання 🙈 Питаю: “Можемо перейти на українську?” Отримую: “I use mostly English for work”. І тут я задумалась», — пише Анастасія.

Підозри жінки посилились, коли вона написала кандидату про те, що їй потрібен розробник, який спілкується українською. Однак навіть після цього «львів’янин» не перейшов на українську, а просто написав: “okay, thanks”.

У коментарях до посту українські айтівці майже одностайно припустили, що за цим акаунтом стояли програмісти з Північної Кореї чи шахраї з інших азіатських країн, які використовують фейкові українські профілі. На їхню думку, північнокорейці сподіваються, що «український профіль» полегшить їхнє завдання працевлаштуватись у західні IT-компанії.

Рекрутер Юлія Ситникова наводить власний приклад знайомств з такими кандидатами:

«Я запостила вакансію, за кілька годин вже мала перших 25 аплікантів. Але більша половина виглядала дивно — сторінки створені тиждень тому, жодних рекомендацій, нуль активності. Локація європейські країни, освіта — десь в Азії. Кандидати швидко відповідають, роблять тестові, все виглядає ідеально… Раніше такі ж “кандидати” часто не вмикали камеру — або включали її так, що видно лише шматочок обличчя. Резюме хороше, відповіді логічні… але щось не те. Я пішла гуглити — і відкрила кролячу нору. Виявляється, за такими фейковими профілями часто стоять північнокорейські програмісти».

Практика видавати себе за українців несе небезпеку, в тому числі нашим співвітчизникам. Нагадаємо, що не так давно відома біржа фрілансу Upwork на кілька тижнів заблокувала тисячі українських акаунтів. Однією з причин бану названо підвищений ризик небезпеки, пов’язаний з фейковими профілями.

 

