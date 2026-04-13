logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 13/04/2026 08:55

«Він допомагає штучному інтелекту знищити людство»: на будинок Сема Альтмана скоєно подвійний напад

Дмитро Сімагін

Редактор

Будинок Сема Альтмана в Рашн-Гілл, елітному районі Сан-Франциско, поблизу знаменитої Ломбард-стріт, став об’єктом двох серйозних нападів протягом 48 годин. Ситуація підкреслює зростаючу напругу в суспільстві через стрімкий розвиток штучного інтелекту, пише San Francisco Chronicle.

Перша атака: «Коктейль Молотова»

У п’ятницю, 10 квітня 2026 року, близько 3:40 ранку, 20-річний чоловік, ідентифікований як Даніель Алехандро Морено-Гама, кинув запальну суміш у металеві ворота маєтку Альтмана. Охорона швидко загасила вогонь, а камери спостереження зафіксували інцидент. Невдовзі зловмисника затримали біля штаб-квартири OpenAI, де він погрожував спалити будівлю. Ймовірно, мотивом був страх перед «знищенням людства штучним інтелектом», оскільки затриманий пов’язаний з активістами руху за зупинку розробки ШІ.

Будинок CEO OpenAI Сема Альтмана, вид з Честнат-стріт

Морено-Гама був послідовником онлайн-спільноти Pause AI, яка протестує проти розвитку штучного інтелекту та вважає його потенційною загрозою для людства. Між січнем і березнем цього року на своєму Substack нападник опублікував шість довгих постів, в одному з яких під назвою «Панегірик для людини» він попередив про вимирання людської цивілізації через штучний інтелект.

«Навіть в історії людства, щоразу, коли більш розвинена людська цивілізація контактувала з менш розвиненою, менш розвинена група часто стикалася із завоюванням та геноцидом. То чому, чорт забирай, ми свідомо це робимо? Чудове питання, моя відповідь – я гадки не маю, але ми все одно це робимо; тому що кілька невпевнених у собі чоловіків нагорі так вирішили», — йдеться в дописі Морено-Гама.

Друга атака: Стрілянина з автомобіля 

Не минуло й двох днів, як у неділю вночі, 12 квітня, стався другий інцидент. За даними поліції, біля будинку Сема Альтмана зупинився автомобіль Honda, з вікна якого пасажир здійснив постріл у бік території маєтку. В результаті стрілянини Альтман, його чоловік Олівер Малгерін, та їхній син не постраждали.

Завдяки записам камер, правоохоронці оперативно відстежили авто та затримали двох підозрюваних: 25-річну Аманду Том та 23-річного Мухамеда Таріка Хусейна. Під час обшуку в них вилучили три одиниці вогнепальної зброї.

Реакція керівника OpenAI

Сем Альтман прокоментував ці події, зазначивши, що тривога суспільства щодо штучного інтелекту є «виправданою», оскільки світ переживає найбільші зміни в історії. Проте він закликав до стриманості та припинення насильства.

Наразі охорону об’єктів OpenAI та особистого житла керівництва значно посилено. Поліція продовжує розслідування, щоб з’ясувати, чи були ці два напади скоординовані між собою.

Увага до персони Сема Альтмана значно посилилась після того, як The New Yorker минулого тижня опублікував велике розслідування про нього. У статті стверджується, що Альтман не має глибоких знань в програмуванні, його часто ловили на брехні, багато хто описує його як людину, для якої головною метою є отримання максимального прибутку.

Нагадаємо, не так давно Сем Альтман розповів, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > «Він допомагає штучному інтелекту знищити людство»: на будинок Сема Альтмана скоєно подвійний напад

Новини

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: