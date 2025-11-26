Видаляти програми у Windows 11 стане простіше

Microsoft спрощує у Windows 11 процес видалення програм, встановлених із Microsoft Store. Користувачі зможуть робити це безпосередньо на вкладці «Бібліотека» в офіційному магазині цифрового контенту. Наразі опцією видалення додатків з Windows 11 через Microsoft Store можуть скористатись учасники програми попередньої оцінки, які використовують збірки Microsoft Store 22510.1401.х.х або пізніші версії, пише Windows Central.

Хоча звична можливість видаляти програми за допомогою «Налаштувань» або іншим способом все ще залишається, в деяких випадках видалення через офіційний магазин Microsoft може виявитися більш простою та зручною альтернативою. Ймовірно, нова опція з’явиться в стабільних версіях Microsoft Store після завершення тестування.

З роками Microsoft Store стає більш зручним для користувачів, хоча на момент запуску цей магазин цифрового контенту виглядав не надто привабливим. За кілька років розробники Microsoft здійснили велику роботу з поліпшення сервісу та підвищення зручності взаємодії з ним. Зараз магазин підтримує програми Win32, UWP, PWA, .NET MAUI і Electron, завдяки чому розробникам не доводиться вносити зміни до коду своїх продуктів, щоб потрапити в Microsoft Store, як це було раніше.

Ще однією перевагою Microsoft Store є дозвіл стороннім розробникам розміщувати свої програми на власних серверах. Наприклад, Adobe Creative Cloud, Discord, Slack та Spotify доступні через Microsoft Store.

На початку цього року Microsoft скасувала плату для окремих розробників за приєднання до Microsoft Store. Раніше компанія стягувала одноразовий платіж у розмірі $19, що було менше, ніж у Google (одноразовий платіж у розмірі $25) або Apple ($99 на рік).