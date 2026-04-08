logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 08/04/2026 09:26

Вийшла з-під контролю: Anthropic вважає, що Claude Mythos надто потужна для публічного релізу

Олександр Остапенко

Автор новин

Компанія Anthropic вирішила відкласти публічний реліз своєї найновішої LLM-моделі Claude Mythos через побоювання, що вона занадто добре знаходить критичні вразливості в операційних системах та браузерах.

«Значне розширення можливостей попередньої версії Claude Mythos змусило нас вирішити не робити її загальнодоступною», — йдеться в заяві Anthropic. 

Представник Anthropic детально описав низку тривожних висновків про роботу нової моделі. Вона не тільки легко знаходить вразливості в надійних перевірених системах, але й може вийти з віртуальної «пісочниці», що робить LLM потенційно небезпечною.

Під час одного з експериментів дослідник поставив перед Mythos завдання надіслати йому повідомлення, якщо вона може втекти з пісочниці. «Дослідник дізнався про успіше виконання завдання, отримавши неочікуваний електронний лист від моделі, коли їв бутерброд у парку», — пишуть в Anthropic.

Вражаючу потужність Mythos демонструє факт того, що модель самостійно знайшла 27-річну вразливість у OpenBSD — системі, яка вважається однією з найзахищеніших у світі.

Особливе занепокоєння викликає той факт, що нова LLM дозволяє навіть «неекспертам» створювати шкідливі експлойти.

«Інженери Anthropic без формальної підготовки з безпеки просили Mythos Preview знайти вразливості віддаленого виконання коду протягом ночі, а наступного ранку прокидалися з повністю робочим експлойтом», – написала команда Frontier Red з Anthropic у блозі. 

Що стосується порівняння Mythos з найкращою на сьогоднішній день моделлю штучного інтелекту Claude Opus 4.6, то вони теж вражають:

Показник Claude Opus 4.6 Claude Mythos
Відтворення вразливостей (CyberGym) 66.6% 83.1%
Кодинг (SWE-bench Pro) 53.4% 77.8%
Логіка та міркування (Terminal-Bench) 65.4% 82.0%

Тепер в Anthropic заявили, що компанія вирішила не публікувати Mythos публічно. Натомість вони сподіваються випустити «моделі класу Mythos» після того, як буде вжито належних заходів безпеки.

Головна > Новини > Вийшла з-під контролю: Anthropic вважає, що Claude Mythos надто потужна для публічного релізу

Новини

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: