Новини 13/04/2026 11:26

Вимагають викуп до завтра: хакери зламали сервери Rockstar Games, розробника GTA 6

Дмитро Сімагін

Редактор

Схоже, спокійні дні для творців GTA 6 закінчилися. Хакерське угруповання ShinyHunters заявило про успішне проникнення в інфраструктуру Rockstar Games, пише Forbes.

Зловмисники стверджують, що отримали доступ до конфіденційних даних через вразливість у сторонньому аналітичному інструменті Anodot, пов’язаному з хмарним сховищем Snowflake.

Що саме потрапило до рук хакерів?

Згідно з заявами хакерів, вони володіють чималим архівом внутрішньої інформації, що включає:

  • Фінансові звіти та дані про витрати гравців.
  • Маркетингові плани та графіки релізів (зокрема щодо GTA 6).
  • Контракти з аутсорсинговими компаніями та акторами озвучення.
  • Внутрішню корпоративну переписку.

Ультиматум та реакція Rockstar

Хакери вже висунули свої вимоги: якщо компанія не вийде на зв’язок і не сплатить викуп до 14 квітня 2026 року, всі викрадені дані будуть опубліковані у відкритому доступі.

«Rockstar Games, ваші екземпляри Snowflake були скомпрометовані через Anodot.com. Платіть або буде витік даних. Це останнє попередження, щоб ми зв’язалися з вами до 14 квітня 2026 року, перш ніж ми опублікуємо інформацію, а також кілька важливих (цифрових) проблем, які можуть виникнути у вас на шляху. Прийміть правильне рішення, не станьте наступним заголовком новин», — погрожують зловмисники.

Представники Rockstar Games вже надали офіційний коментар для видання Kotaku. Вони підтвердили факт злому, проте намагаються заспокоїти аудиторію:

«Ми підтверджуємо, що через сторонній сервіс було отримано доступ до обмеженої кількості некритичної корпоративної інформації. Цей інцидент не має жодного впливу на роботу нашої організації або на безпеку наших гравців».

Чи варто хвилюватися за GTA 6?

Наразі ситуація виглядає менш критичною, ніж катастрофічний витік 2022 року. За попередніми даними, вихідний код гри або реальні геймплейні футажі не постраждали. Оскільки реліз GTA 6 заплановано на листопад 2026 року, аналітики вважають, що цей інцидент не призведе до перенесення термінів, хоча може зіпсувати маркетингову стратегію компанії через передчасне розголошення планів.

Нагадаємо, раніше Highload повідомляв, що 18-річного хакера GTA 6 відправили в психлікарню на невизначений термін.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Найбільш обговорювані статті

Мілла Йовович створила MemPalace: революційний інструмент для пам'яті ШІВдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Український досвід цифровізації представили в Токіо: у фокусі — ШІ, GovTech і кіберстійкістьУкраїнський досвід цифровізації представили в Токіо: у фокусі — ШІ, GovTech і кіберстійкість
X запускає автоматичний переклад та редагування фото на базі GrokX запускає автоматичний переклад та редагування фото на базі Grok
GLM-5.1: відкрита модель, яка випереджає Claude Opus 4.6 та працює «повний день»GLM-5.1: відкрита модель, яка випереджає Claude Opus 4.6 та працює «повний день»
Як український бізнес стає глобальним: в MC.today, The Page, ITC, SPEKA та Highload стартує спецпроєкт «Визнані у світі»Як український бізнес стає глобальним: в MC.today, The Page, ITC, SPEKA та Highload стартує спецпроєкт «Визнані у світі»
Рада ухвалила Закон про оподаткування доходів з цифрових платформ: що це означає для українцівРада ухвалила Закон про оподаткування доходів з цифрових платформ: що це означає для українців
YouTube закручує гайки: 90-секундна реклама, яку неможливо пропуститиYouTube закручує гайки: з’явилась 90-секундна реклама, яку неможливо пропустити
Журналісти The New York Times стверджують, що розкрили особистість Сатоші Накамото
Вийшла з-під контролю: Anthropic вважає, що Claude Mythos надто потужна для публічного релізуВийшла з-під контролю: Anthropic вважає, що Claude Mythos надто потужна для публічного релізу
Українські фахівці розкрили нову схему кібератак на військових через месенджер Signal

Росіянина, який розробив програму-вимагач Lockbit, екстрадували до США

Північнокорейські хакери розмістили шпигунський софт у Google Play

Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Кібератака на «Укрзалізницю»: з'явились перші подробиці

В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача

Хакери надсилають українським службовцям листи про скорочення зарплати. У посиланні вірус

Брутфорс по-українські: 19-річний хакер може сісти на 8 років за злам мільйону акаунтів

Українська кіберполіція затримала на Дніпропетровщині 25-річного хакера

Хакери розсилають українцям фішингові листи нібито від Податкової служби

QA-консультант пішов лайкати сторінку «щоб відчепилися»: це коштувало його друзям 500 тис. грн

«Криптокаліпсис наближається!» Європол закликає швидче переходити на квантово-безпечне шифрування

Хакери розсилають українцям «повістки в суд» з домену UKR.NET

«Отвєточка» за зрив футбольної трансляції? Сайт мінбуду рф зламали і вимагають викуп в біткойнах

Європу та Україну «накрило» хакерською атакою через вірус-шифрувальник: розповідаємо, як захиститися

Російська компанія, пов'язана з Кремлем, активно шукає можливість злому Telegram

Українські хакери допомогли забезпечити армію рф страпонами та ділдо на $25 тис.

Північна Корея розширює застосування штучного інтелекту для хакерських атак

OpenAI: хакери використовують ChatGPT для створення шкідливих програм

Експерти розкрили технічні деталі найбільшого в історії хакерського злому на $1,4 млрд

Всі навколо крадуть

«Стоять в чергах і нічого не купують»: ІТ-армія України зламала платіжні системи «Сбербанку» і «Тінькофф»

Російські хакери ламають акаунти українців завдяки вразливості WinRAR

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Без категории - 2 тижні назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 6 днів назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 3 тижні назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 2 тижні назад
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
Новини - 2 тижні назад
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
Новини - 3 тижні назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 3 тижні назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
Новини - 3 тижні назад
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
Новини - 2 тижні назад
Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров

Нові правила Linux: згенерований код дозволено, але з умовами

 13.04.2026 10:24

«Він допомагає штучному інтелекту знищити людство»: на будинок Сема Альтмана скоєно подвійний напад

 13.04.2026 08:55

Безлім на швидкості 400 Кбіт/с: уряд Південної Кореї зобов'язав мобільних операторів надавати інтернет безкоштовно

 10.04.2026 17:15

Видалення програми не врятує: ФБР навчилося читати повідомлення Signal через кеш iOS

 10.04.2026 16:34

Claude Cowork став загальнодоступним в усіх тарифних планах на Windows і macOS

 10.04.2026 15:28

Коментарі в Instagram тепер можна редагувати. Але є умова

 10.04.2026 14:26

Чат-бот Gemini тепер може створювати 3D-моделі та інтерактивні діаграми

 10.04.2026 12:02

«Банки почнуть зламувати першими»: міністр фінансів США Скотт Бессент терміново зібрав банкірів через ризики Claude Mythos

 10.04.2026 10:49

OpenAI додає в ChatGPT новий тарифний план за $100: що він включає

 10.04.2026 08:47

Топ текстів тижня
1.
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
2.
Журналісти The New York Times стверджують, що розкрили особистість Сатоші Накамото
3.
Чат-бот Gemini тепер може створювати 3D-моделі та інтерактивні діаграми
4.
Тепер не просто чат-бот: Gemini зможе напряму працювати з вашими файлами через Notebooks
5.
OpenAI додає в ChatGPT новий тарифний план за $100: що він включає
6.
Ні, ви не зможете заробляти трейдингом на Polymarket: ончейн-аналіз 2,5 млн гаманців
7.
Голодні ігри за токени: «Дехто залишає агентів працювати годинами, щоб штучно завищити свої показники»
8.
GLM-5.1: відкрита модель, яка випереджає Claude Opus 4.6 та працює «повний день»
9.
OpenAI просить правоохоронців розслідувати діяльність Ілона Маска
10.
«Банки почнуть зламувати першими»: міністр фінансів США Скотт Бессент терміново зібрав банкірів через ризики Claude Mythos

