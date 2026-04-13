Вимагають викуп до завтра: хакери зламали сервери Rockstar Games, розробника GTA 6

Схоже, спокійні дні для творців GTA 6 закінчилися. Хакерське угруповання ShinyHunters заявило про успішне проникнення в інфраструктуру Rockstar Games, пише Forbes.

Зловмисники стверджують, що отримали доступ до конфіденційних даних через вразливість у сторонньому аналітичному інструменті Anodot, пов’язаному з хмарним сховищем Snowflake.

Що саме потрапило до рук хакерів?

Згідно з заявами хакерів, вони володіють чималим архівом внутрішньої інформації, що включає:

Фінансові звіти та дані про витрати гравців.

Маркетингові плани та графіки релізів (зокрема щодо GTA 6).

Контракти з аутсорсинговими компаніями та акторами озвучення.

Внутрішню корпоративну переписку.

Ультиматум та реакція Rockstar

Хакери вже висунули свої вимоги: якщо компанія не вийде на зв’язок і не сплатить викуп до 14 квітня 2026 року, всі викрадені дані будуть опубліковані у відкритому доступі.

«Rockstar Games, ваші екземпляри Snowflake були скомпрометовані через Anodot.com. Платіть або буде витік даних. Це останнє попередження, щоб ми зв’язалися з вами до 14 квітня 2026 року, перш ніж ми опублікуємо інформацію, а також кілька важливих (цифрових) проблем, які можуть виникнути у вас на шляху. Прийміть правильне рішення, не станьте наступним заголовком новин», — погрожують зловмисники.

Представники Rockstar Games вже надали офіційний коментар для видання Kotaku. Вони підтвердили факт злому, проте намагаються заспокоїти аудиторію:

«Ми підтверджуємо, що через сторонній сервіс було отримано доступ до обмеженої кількості некритичної корпоративної інформації. Цей інцидент не має жодного впливу на роботу нашої організації або на безпеку наших гравців».

Чи варто хвилюватися за GTA 6?

Наразі ситуація виглядає менш критичною, ніж катастрофічний витік 2022 року. За попередніми даними, вихідний код гри або реальні геймплейні футажі не постраждали. Оскільки реліз GTA 6 заплановано на листопад 2026 року, аналітики вважають, що цей інцидент не призведе до перенесення термінів, хоча може зіпсувати маркетингову стратегію компанії через передчасне розголошення планів.

