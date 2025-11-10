logo

Новини 10/11/2025 16:52

Windows 11 отримала опцію «Редагувати в Блокноті» для всіх типів файлів, включно з .exe

Дмитро Сімагін

Журналіст

Контекстне меню Windows 11 у Провіднику тепер відображає опцію «Редагувати в Блокноті» для всіх типів файлів, включно з .exe, зображеннями та відео. Видалили цей елемент меню можна, лише змінивши реєстр Windows, пише Windows Latest.

За задумом Microsoft, нова опція має відображатися тільки після натискання правої кнопки миші на звичайних текстових файлах, файлах конфігурації та скриптах. Однак вона сумісна навіть з тими типами файлів, код яких не передбачає редагування в Блокноті. 

Ще одна проблема полягає в тому, що контекстне меню взагалі не потребує опції «Редагувати в Блокноті», оскільки просте подвійне натискання миші за замовчуванням відкриває текстовий файл у Блокноті, а опція під назвою «Відкрити за допомогою» існує у багатьох версіях Windows. Тобто, якщо користувач хоче відкрити якусь програму в Блокноті, він вже можете зробити це через «Відкрити за допомогою…». Окремий перемикач «Редагувати в Блокноті» просто не потрібен.

Наприклад, у Windows 10 натискання правою кнопкою миші на файлі відразу відкриває повне контекстне меню з усіма пунктами: від «Відкрити за допомогою» та «Надіслати до» до записів сторонніх розробників, таких як «Розпакувати за допомогою WinRAR» і навіть «Сканувати за допомогою Microsoft Defender».

Довгий час Блокнот був у Windows тією програмою, куди компанія-розробник практично не вносила змін. Але за останні два роки в її код додали більше нових функцій, ніж за останні два десятиліття: темний режим, вкладки, форматування тексту, автозбереження та відновлення сеансу. Крім того, Блокнот навіть отримав інтеграцію з віртуальним помічником Copilot.

 

