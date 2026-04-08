X запускає автоматичний переклад та редагування фото на базі Grok

Ілон Маск продовжує перетворювати X на «застосунок для всього». Сьогодні платформа розпочала масштабне розгортання двох нових функцій на базі нейромережі Grok. Тепер користувачам не потрібні сторонні перекладачі чи складні фоторедактори — все інтегровано в інтерфейс, пише TechCrunch.

Контекстний переклад у реальному часі

На відміну від стандартних інструментів, новий переклад від Grok враховує специфіку платформи:

Розуміння сленгу: штучний інтелект Grok навчався на мільярдах постів, тому він значно краще за Google Translate розуміє мережевий жаргон, меми та сарказм.

Безшовна інтеграція: Пости та особисті повідомлення (DM) тепер можуть перекладатися автоматично, стираючи мовні бар’єри в глобальних дискусіях.

Фоторедактор Ask Grok

Це, мабуть, найцікавіше оновлення. Прямо у вікні створення посту з’явилася панель редагування, де можна керувати зображенням за допомогою текстових запитів:

Магічне видалення: Можна просто написати «приберіть того хлопця на фоні» або «видали водяний знак».

Генеративна заміна: Хочете замінити похмуре небо на сонячний пляж? Grok зробить це за секунду.

Стилізація: Функція «Grok-ify» дозволяє перетворити звичайне фото на кіберпанк-арт або класичну картину, зберігаючи структуру оригіналу.

Доступність

Наразі функції стають доступними для передплатників Premium та Premium+. За словами розробників X, використання власної моделі Grok дозволяє обробляти запити швидше та дешевше, ніж через API сторонніх компаній.

