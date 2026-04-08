logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 08/04/2026 16:56

X запускає автоматичний переклад та редагування фото на базі Grok

Андрій Савчук

Автор новин

Ілон Маск продовжує перетворювати X на «застосунок для всього». Сьогодні платформа розпочала масштабне розгортання двох нових функцій на базі нейромережі Grok. Тепер користувачам не потрібні сторонні перекладачі чи складні фоторедактори — все інтегровано в інтерфейс, пише TechCrunch.

Контекстний переклад у реальному часі

На відміну від стандартних інструментів, новий переклад від Grok враховує специфіку платформи:

  • Розуміння сленгу: штучний інтелект Grok навчався на мільярдах постів, тому він значно краще за Google Translate розуміє мережевий жаргон, меми та сарказм.
  • Безшовна інтеграція: Пости та особисті повідомлення (DM) тепер можуть перекладатися автоматично, стираючи мовні бар’єри в глобальних дискусіях.

Фоторедактор Ask Grok

Це, мабуть, найцікавіше оновлення. Прямо у вікні створення посту з’явилася панель редагування, де можна керувати зображенням за допомогою текстових запитів:

  • Магічне видалення: Можна просто написати «приберіть того хлопця на фоні» або «видали водяний знак».
  • Генеративна заміна: Хочете замінити похмуре небо на сонячний пляж? Grok зробить це за секунду.
  • Стилізація: Функція «Grok-ify» дозволяє перетворити звичайне фото на кіберпанк-арт або класичну картину, зберігаючи структуру оригіналу.

Доступність

Наразі функції стають доступними для передплатників Premium та Premium+. За словами розробників X, використання власної моделі Grok дозволяє обробляти запити швидше та дешевше, ніж через API сторонніх компаній.

Нагадаємо, не так давно Ілон Маск заявив, що йому потрібен завод на Місяці і велика катапульта для запуску супутників.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > X запускає автоматичний переклад та редагування фото на базі Grok

Найбільш обговорювані статті

Моделі штучного інтелекту брешуть людям не тільки заради себе, але й щоб врятувати інші LLM — дослідженняМоделі штучного інтелекту брешуть не тільки заради себе, але й щоб врятувати інші LLM — дослідження
Хакери готувались півроку, витратили на обман $1 млн: подробиці крадіжки $280 млн з Drift ProtocolХакери готувались півроку, витратили на обман $1 млн: подробиці крадіжки $280 млн з Drift Protocol
Кінець дешевих безлімітних планів: передплатникам Claude Code доведеться доплачувати за використання OpenClawКінець дешевих безлімітних планів: передплатникам Claude Code доведеться доплачувати за використання OpenClaw
Когнітивна капітуляція: нова тривожна тенденція взаємодії зі штучним інтелектомКогнітивна капітуляція: нова тривожна тенденція взаємодії зі штучним інтелектом
Cursor 3: замість класичного редактора коду створюється «флот» ШІ-агентівCursor 3: замість класичного редактора коду створюється «флот» агентів
Українці стали більше витрачати на цифрових платформах: надходження від «податку на Google» різко зрослиУкраїнці стали більше витрачати на цифрових платформах: надходження від «податку на Google» різко зросли
Парадокс українського IT: зарплати досвідчених розробників знижуються, початківців — зростаютьПарадокс українського IT: зарплати досвідчених розробників знижуються, початківців — зростають
Крипто-катастрофа: хакери КНДР спустошили гаманці Drift Protocol на $280 млнКрипто-катастрофа: хакери КНДР спустошили гаманці Drift Protocol на $280 млн
Зустрічайте Gemma 4: нове покоління відкритих моделей Google для автономного вайб-кодуванняЗустрічайте Gemma 4: нове покоління відкритих моделей Google для автономного вайб-кодування
X вперше отримає доходи від продажу реклами після купівлі компанії Маском

Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань

Ілон Маск анонсував появу в X месенджера XChat з шифруванням і зникаючими повідомленнями

У соцмережі X розпочалося тестування безкоштовної версії чат-бота Grok

Ілон Маск інвестує $10 млрд у розвиток штучного інтелекту

X відкриває вихідний код свого алгоритму. Він написаний на Rust і Python

X тестує модель «оплати за використання» для свого API

Компанія Ілона Маска погодилась змінити алгоритм Grok через ризик судової заборони

Ілон Маск пообіцяв відкрити код нового алгоритму X

X запускає новий варіант монетизації: «Ексклюзивні теми» з платним доступом

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Без категории - 1 тиждень назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 2 тижні назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 1 тиждень назад
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
Новини - 1 тиждень назад
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
Новини - 2 тижні назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 3 тижні назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
Новини - 2 тижні назад
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
Новини - 2 тижні назад
Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров
Новини - 1 день назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub

Новини

Український досвід цифровізації представили в Токіо: у фокусі — ШІ, GovTech і кіберстійкість

 08.04.2026 17:16

X запускає автоматичний переклад та редагування фото на базі Grok

 08.04.2026 16:56

GLM-5.1: відкрита модель, яка випереджає Claude Opus 4.6 та працює «повний день»

 08.04.2026 16:20

Як український бізнес стає глобальним: в MC.today, The Page, ITC, SPEKA та Highload стартує спецпроєкт «Визнані у світі»

 08.04.2026 15:16

Рада ухвалила Закон про оподаткування доходів з цифрових платформ: що це означає для українців

 08.04.2026 14:48

YouTube закручує гайки: з'явилась 90-секундна реклама, яку неможливо пропустити

 08.04.2026 12:22

Журналісти The New York Times стверджують, що розкрили особистість Сатоші Накамото

 08.04.2026 11:51

Вийшла з-під контролю: Anthropic вважає, що Claude Mythos надто потужна для публічного релізу

 08.04.2026 09:26

GitHub Copilot CLI: тепер з підтримкою «агента огляду» Rubber Duck

 07.04.2026 17:48

Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub

 07.04.2026 16:43

Спецпроєкти

Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Топ текстів тижня
1.
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
2.
Когнітивна капітуляція: нова тривожна тенденція взаємодії зі штучним інтелектом
3.
Кінець дешевих безлімітних планів: передплатникам Claude Code доведеться доплачувати за використання OpenClaw
4.
Моделі штучного інтелекту брешуть не тільки заради себе, але й щоб врятувати інші LLM — дослідження
5.
Google DeepMind розкриває секрети: шість способів, як зламати ШІ-агента
6.
Крипто-катастрофа: хакери КНДР спустошили гаманці Drift Protocol на $280 млн
7.
Журналісти The New York Times стверджують, що розкрили особистість Сатоші Накамото
8.
Голодні ігри за токени: «Дехто залишає агентів працювати годинами, щоб штучно завищити свої показники»
9.
Витік коду Claude Code: що ми дізналися про секретні плани Anthropic
10.
Cursor 3: замість класичного редактора коду створюється «флот» агентів

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: