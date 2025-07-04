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Новини 04/07/2025

xAI готує до релізу інструмент кодування Grok 4 Code

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія Ілона Маска xAI готує реліз моделі Grok 4, яка замінить поточну версію Grok 3. На її базі буде представлено, як мінімум, два інструменти для роботи з кодом. Про це повідомляє Bleeping Computer.

Полегшена модель grok-4-prod-mimic позиціонується як корпоративний інструмент для таких випадків використання, як обробка даних, кодування та робота з текстом. Крім того, її можна застосовувати для аналізу даних в сфері фінансів, охорони здоров’я, права та науки.

Ще один інструмент на базі нової моделі Grok 4 називається Grok 4 Code. Він розроблений як помічник з кодування. Інші подробиці про Grok 4 Code слід очікувати вже після релізу на наступному тижні.

Що стосується просто «Grok 4», то її описують як «повсякденну чат-модель», яка розроблена, щоб запропонувати користувачам «неперевершену продуктивність у природній мові, математиці та міркуванні, ідеального майстра на всі руки». xAI планує випустити Grok 4 без підтримки обробки чи генерації медіафайлів.

Нагадаємо, що два місяці тому в чат-бот Grok додали функцію пам’яті попередніх розмов. Вона дозволяє йому запам’ятовувати деталі попередніх розмов із користувачем.

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