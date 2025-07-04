xAI готує до релізу інструмент кодування Grok 4 Code

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Компанія Ілона Маска xAI готує реліз моделі Grok 4, яка замінить поточну версію Grok 3. На її базі буде представлено, як мінімум, два інструменти для роботи з кодом. Про це повідомляє Bleeping Computer.

Полегшена модель grok-4-prod-mimic позиціонується як корпоративний інструмент для таких випадків використання, як обробка даних, кодування та робота з текстом. Крім того, її можна застосовувати для аналізу даних в сфері фінансів, охорони здоров’я, права та науки.

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Ще один інструмент на базі нової моделі Grok 4 називається Grok 4 Code. Він розроблений як помічник з кодування. Інші подробиці про Grok 4 Code слід очікувати вже після релізу на наступному тижні.

Що стосується просто «Grok 4», то її описують як «повсякденну чат-модель», яка розроблена, щоб запропонувати користувачам «неперевершену продуктивність у природній мові, математиці та міркуванні, ідеального майстра на всі руки». xAI планує випустити Grok 4 без підтримки обробки чи генерації медіафайлів.

Нагадаємо, що два місяці тому в чат-бот Grok додали функцію пам’яті попередніх розмов. Вона дозволяє йому запам’ятовувати деталі попередніх розмов із користувачем.

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