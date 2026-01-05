logo

Новини 05/01/2026 16:28

xAI запускає Grok Business і Grok Enterprise — професійні версії свого ШІ-помічника

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Ілона Маска xAI відкрила доступ до Grok Business і Grok Enterprise, які названі як безпечні, готові до роботи корпоративні версії віртуального помічника Grok. Про це пише Venture Beat.

Вони пропонують масштабований доступ до найсучасніших моделей Grok — Grok 3, Grok 4 та Grok 4 Heavy, мають адміністративний контроль, гарантію конфіденційності та новий преміум-рівень ізоляції під назвою Enterprise Vault.

Grok Business, ціна якого становить $30 за робоче місце на місяць, розроблено для малих та середніх команд. Він інтегрований з Google Диск для пошуку на рівні документів, підтримує різні дозволи на доступ до файлів. Спільні посилання обмежені для призначених одержувачів, що підтримує безпечну внутрішню співпрацю.

Grok Enterprise (ціна якого не вказана публічно) розширює адміністративний стек такими функціями, як налаштовуваний єдиний вхід (SSO), синхронізація каталогів (SCIM), перевірка домену та налаштовувані елементи керування доступом на основі ролей.

Команди можуть відстежувати використання в режимі реального часу з єдиної консолі, запрошувати нових користувачів та забезпечувати дотримання меж даних між відділами або бізнес-підрозділами.

Новий рівень Enterprise Vault доступний як додатковий модуль ексклюзивно для клієнтів Grok Enterprise. Він забезпечує фізичну та логічну ізоляцію від інфраструктури споживачів xAI. У перелік послуг Vault входить:

  • Виділена площина даних.
  • Шифрування на рівні програми.
  • Ключі шифрування, керовані клієнтом (CMEK).

Всі рівні Grok відповідають SOC 2, GDPR та CCPA, а дані користувачів ніколи не використовуються для навчання моделей.

З новим релізом xAI виходить на ринок, вже заповнений добре відомими корпоративними пропозиціями. Наприклад, ChatGPT від OpenAI та Claude від Anthropic коштують по $25 за робоче місце на місяць, а Google Gemini AI включено до рівнів Workspace від $14 на місяць.

 

