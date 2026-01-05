Як часто українські IT-фахівці змінюють роботу — результати дослідження

Вітчизняний ринок праці в IT демонструє відносну стабільність. За підсумками 2025 року частка українських айтівців, які шукають роботу, знизилась на 4%: з 16% у 2023 році до 12% в минулому. Про це свідчать дані сервісу пошуку IT-роботи Djinni.

Частка тих, хто з року в рік не міняє роботу, а продовжує працювати на одного роботодавця, навпаки зростає: з 59% у 2022 році до 63% у 2025-му. Щороку змінюють роботу приблизно чверть IT-фахівців. З цього числа 4% міняють компанію по декілька разів на рік.

Наприкінці 2025 року на Djinni було розміщено в пошуку на 2000 вакансій більше, ніж в грудні 2024 року. Зростає попит на fullstack та senior Data Scientists. Абсолютним лідером є miltech-вакансії, число яких за рік зросло в 10 разів.

Кількість відгуків на одну вакансію продовжує знижуватись, а пропозиції, які рекрутери надсилають кандидатам, зростають. Найбільші шанси на працевлаштування в українському IT мають LeadGen i Data Engineer.

Нагадаємо, що молоді спеціалісти, які працюють віддалено, гірше оволодівають новими навичками та мають менше можливостей для кар’єрного просування. Крім того, робота з дому підвищує рівень безробіття серед молодих працівників. Це стверджується в дослідженні, яке провела команда економістів Федерального резервного банку Нью-Йорка, Університету Вірджинії та Гарвардського університету.