Новини 08/04/2026 15:16

Як український бізнес стає глобальним: в MC.today, The Page, ITC, SPEKA та Highload стартує спецпроєкт «Визнані у світі»

Дмитро Сімагін

Редактор

Український бізнес уже давно перестав бути «локальним». Його не зупиняє навіть повномасштабна війна. Попри сирени, блекаути та розірвані логістичні ланцюжки, український бізнес сьогодні робить те, що раніше здавалося неможливим, – масштабується на глобальні ринки, відкриває офіси в Європі та США, адаптує продукти під нові культури й доводить, що українська якість та характер можуть перемагати навіть у найскладніших умовах.

Саме цей досвід – чесний, практичний і часто непростий – сьогодні найбільш цінний для інших підприємців. Тому ми запускаємо спецпроєкт «Визнані у світі» – про українські компанії, які вже проходять цей шлях.

«Визнані у світі» – про проєкт

Ми вирішили об’єднати зусилля одразу п’яти видань – The PageSPEKAITC.uaHighload та MC.today, щоб створити єдиний майданчик, на якому досвід великих гравців та сміливих новачків стане дорожньою картою для кожного, хто мріє про світові ринки. Тут не буде теорії та «успішного успіху». Лише практика.

Ми прагнемо розповісти про тих, хто:

  • адаптував продукт під нову культуру й менталітет;
  • долав бюрократичні, логістичні та регуляторні бар’єри;
  • зберіг українську ідентичність, розвиваючи бренд за кордоном;
  • масштабував бізнес, команди і процеси.

Це простір, де фаундери, СЕО та топменеджери діляться не лише перемогами, а й тим, що зазвичай залишається за лаштунками: який вигляд має вихід на новий ринок насправді, скільки це коштує, які помилки найчастіше трапляються і як їх уникнути.

П’ять видань – п’ять різних поглядів

Ми покажемо ваш досвід виходу на міжнародні ринки з усіх можливих сторін:

  • MC.today переповість історії фаундерів – як вони ухвалювали рішення про масштабування, як давали раду очікуваним та несподіваним викликам і що відчували, коли перші іноземні клієнти купували їхні продукти;
  • The Page зануриться в бізнес-кейси, інвестиції та аналітику – розповідатиме про найперспективніші ринки, як і чому українські компанії стають глобальними, а також як експорт драйвить їхнє зростання;
  • ITC.ua зосередиться на Product Review – тут на вас чекатимуть гаджети, софт та ігри, які стають лідерами в лістингах США та ЄС;
  • SPEKA запропонує практичні гайди та Founder’s Diary від покрокових roadmap-ів до відеоінтерв’ю про те, як будувати бренд за кордоном та локалізувати продукти;
  • Highload сфокусується на інженерії та масштабуванні і стане майданчиком для технічних кейсів та scaling stories.

Усі матеріали спецпроєкту публікуватимуться в окремому розділі на сайті MC.today, а система взаємодії між сайтами забезпечить максимальне охоплення аудиторії.

Маєте що розповісти – ми чекаємо на вас

Ми запрошуємо українських підприємців та компанії долучитися до проєкту та розповісти про свій шлях. Це можливість поділитися не лише продуктом, а і своєю стратегією, уроками та візією.

Участь у спецпроєкті дає можливість:

  • розповісти про ваш продукт і стратегію виходу на іноземні ринки;
  • позиціювати себе як міжнародного гравця;
  • отримати доступ до максимально широкої аудиторії 5 видань, яка охоплює бізнес-лідерів, інвесторів, виробників і не тільки.

Які формати участі

  • історії фаундерів та брендів;
  • бізнес-кейси компаній;
  • технічні огляди продуктів;
  • інтерв’ю з керівництвом;
  • статті-гайди.

«Визнані у світі» – це наше спільне підтвердження того, що український бізнес формує нову реальність. Покажімо світу, на що здатні українці – долучайтесь: advert@d-e.group!

