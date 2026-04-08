Новини 08/04/2026 12:22

YouTube закручує гайки: з’явилась 90-секундна реклама, яку неможливо пропустити

Андрій Савчук

Автор новин

У додатку YouTube для смарт-телевізорів почали демонструвати рекламні ролики тривалістю 90 секунд, які неможливо пропустити. Про це пише Android Authority з посиланням на численні повідомлення користувачів в соцмережах. 

На 90-секундні ролики, які не реагують на кнопку «пропустити», стали активно скаржитися користувачі Reddit. Неприємний факт посилюється тим, що офіційна політика YouTube щодо рекламних форматів допускає рекламу, яку не можна перемотати, тривалістю не більше 30 секунд, тобто новий формат явно виходить за межі встановлених компанією норм.

YouTube закручує гайки: 90-секундна реклама, яку неможливо пропустити

Трохи менше місяця тому адміністрація YouTube повідомила про початок показів 30-секундних рекламних роликів, які не відключаються, в додатках для смарт-телевізорів. Це свідчить про посилення рекламної стратегії компанії; у мобільних додатках обіцяли обмежити рекламу тривалістю лише 15 секунд. 

Нова ініціатива вказує, що Google почала тестувати альтернативні формати показу реклами, або навіть почала їх розгортання, не попередивши громадськість. Офіційних коментарів від компанії поки що не надходило.

Реклама багато років залишається центральним елементом бізнес-моделі YouTube, але поява довгих 90-секундних роликів наближає платформу до формату звичайного телебачення. Можливо, так в Google вирішили активніше стимулювати користувачів до оформлення платного тарифу YouTube Premium.

Головна > Новини > YouTube закручує гайки: з'явилась 90-секундна реклама, яку неможливо пропустити

YouTube закручує гайки: з'явилась 90-секундна реклама, яку неможливо пропустити

 08.04.2026 12:22

