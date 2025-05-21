З 1 червня деякі послуги «Дії» стануть платними

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Вже з 1 червня надсилання документів у «Дії» — електронної копії паспорта, водійського посвідчення або довідок стане платним. Однак платити за ці послуги будуть не користувачі, а фінансові установи. Про це повідомляє Forbes Ukraine.

Відразу два джерела: в банках ПУМБ і Sense Bank підтвердили, що за шерінг документів доведеться платити. За підключення до сервісу банк сплачує одноразово 21617 грн, після цього — 9,8 грн за кожен успішний шеринг. За даними керівника команди впровадження «Дії» Олексія Вовка, середня кількість шерингів документів через «Дію» перевищує 1,3 млн на місяць.

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З 1 червня шеринг одного документа буде безкоштовним, два і більше (мультишеринг) — платним. По це в своєму LinkedІn написав керівник фінсервісу FlexiPay Ярослав Каплан.

Початок монетизації найвідомішого проекту Мінцифри 18 травня анонсував керівник цього міністерства Михайло Федоров.

Шеринг через «Дію» з’явився у 2020 році. Ця послуга дозволяє швидко передавати електронні копії документів різним установам — як правило, банкам та іншим організаціям, яким важливо встановити особу клієнта.

Нагадаємо, що бета-тестування ШІ-асистенту для «Дії» теж почнеться в червні. Віртуальний помічник допомагатиме отримати потрібну послугу чи довідку, знайти найближчий ЦНАП, а в майбутньому з ним можна буде спілкуватися голосом.

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