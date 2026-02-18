«Заблокувати контент з України»: Кремль нарешті озвучив головну вимогу до Telegram

Довгий серіал на тему блокування російською владою месенджера Telegram нарешті виходить на фінішну пряму. Після кількох тижнів туманних пояснень про необхідність «дотримуватися російських норм», Кремль через міністра цифрового розвитку РФ Максута Шадаєва озвучив свою головну вимогу: щоб уникнути повного блокування Дурову необхідно прибрати контент з «фейками про СВО».

Під час сьогоднішнього засідання комітету Держдуми з питань інформаційної політики Шадаєв розповів, що зі 150 тисяч запитів на видалення протиправної інформації з Telegram, понад 100 тисяч стосуються видалення матеріалів або блокування каналів, які «розповсюджували інформацію, яка дискредитує наші Збройні сили, фейки про СВО».

«Telegram проігнорував 150 тисяч запитів, вимог на видалення каналів, матеріалів, постів, які містять заборонену інформацію», — заявив чиновник.

Враховуючи те, що зараз у Росії можна отримати кілька років в’язниці лише за лайк під антивоєнною публікацією, цілком очевидно, що зі ста тисяч одиниць медіаконтенту «про СВО» абсолютна більшість походить з українських каналів. Саме їх і вимагає заблокувати Кремль, адже численні відео, на яких дрони ЗСУ щомісяця знищують тисячі окупантів, мають деморалізуючий вплив на росіян та їхнє подальше ставлення до війни. Також Кремль не зацікавлений в поширенні відеофайлів та новин про численні військові злочини ВС РФ, обстріли цивільної інфраструктури та вбивства мирного населення України.



За даними сайту «Медуза», останнє блокування Telegram (відеодзвінки заблокували ще влітку 2025 року) почалось 10 лютого, коли російські користувачі зіткнулись з проблемою завантаження медіафайлів. Місцевий регулятор «Роскомнадзор» (Роскомнагляд) пізніше підтвердив запровадження «послідовних обмежень» проти месенджера, щоб досягти «виконання російського законодавства та забезпечити захист громадян». Однак до останнього часу чиновники Кремля уникали деталізувати свої претензії.

Нагадаємо, що не так давно в Росії місцевим геймерам та блогерам пригрозили штрафом до 500 тисяч рублів або позбавлення волі до 6 років за стріми з українською грою S.T.A.L.K.E.R 2.

