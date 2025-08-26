Зайнятість програмістів-початківців знизилася на 13% — дослідження Стенфордського університету

Партнер видання

Згідно з новим дослідженням Стенфордського університету, штучний інтелект помітно ускладнив пошук роботи для молодих програмістів і фахівців з обслуговування клієнтів. За останні три роки в США їхня зайнятість скоротилась на 13%, пише Bloomberg.

Найскладніше знайти роботу зараз тим, хто тільки починає працювати в таких напрямках, як бухгалтерія, розробка програмного забезпечення та адміністративна допомога. При цьому для більш досвідчених працівників тенденції зайнятості в тих самих галузях залишилися незмінними або навіть покращилися. Найліпше себе почувають представники низькотехнологічних професій, таких як помічники медсестер.

У дослідженні Стенфорду стверджується, що скорочення зайнятості найчастіше спостерігається в тих напрямках, де штучний інтелект здатен автоматизувати людську працю. Замість того, щоб допомагати людям виконувати їхню роботу, він може їх повністю замінити.

Автори дослідження заявили, що вони обробили дані компанії з обробки заробітної плати Automatic Data Processing Inc., які включають щомісячні платіжні відомості для мільйонів людей у ​​десятках тисяч компаній.

Нагадаємо, що в Україні зростає частка IT-фахівців, які працюють на додатковій роботі. Зараз 8,8% українських IT-фахівців працюють на двох роботах: з них 6% — на part-time і 2,8% на full-time. За рік частка працівників, задіяних в додатковій роботі, зросла на 0,9%. Ще 3,4% айтівців, крім основної роботи, працюють над фріланс-проектами.