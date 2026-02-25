banner
Новини 25/02/2026 14:35

«Запускайте в терміналі, керуйте зі смартфону»: Claude Code на ПК тепер можна управляти дистанційно

Дмитро Сімагін

Компанія Anthropic представила нову функцію для інструмента кодування Claude Code під назвою Remote Control. Вона, що об’єднує веб-інтерфейс (claude.ai/code) або мобільні застосунки Claude (iOS/Android) із сеансом Claude Code, запущеним на вашому локальному комп’ютері. 

Іншими словами, ви можете запустити складне завдання в своєму терміналі та підтримувати повний контроль над ним з телефону або планшета, зберігаючи повний доступ до локальних файлів.

Основні переваги Remote Control:

  • Локальна безпека: Увесь код, файлова система та інструменти залишаються виключно на вашій машині. Дані не копіюються у хмару, а виконуються локально.
  • Гнучкість: Можливість використовувати зручний веб-інтерфейс Claude для керування локальними процесами розробки з будь-якого місця.
  • Доступ до контексту: Ваші MCP-сервери та конфігурації проєкту залишаються доступними під час віддаленого сеансу.

Щоб почати роботу, треба запустити команду claude remote-control або ввести /remote-control у відкритому сеансі. Після цього відкрийте згенерований URL у браузері або відскануйте QR-код через мобільний застосунок Claude. Активні сеанси будуть відображатися в списку на claude.ai/code з іконкою комп’ютера та зеленим індикатором статусу.

Безпека та обмеження Remote Control:

  • Підключення: Система використовує лише вихідні HTTPS-запити (polling), тому не потрібно відкривати вхідні порти на вашому комп’ютері чи налаштовувати брандмауер.
  • Вимоги: Функція поки доступна лише для користувачів тарифних планів Pro та Max. Необхідно авторизуватися через команду /login.
  • Активність: Локальний термінал має залишатися відкритим. Якщо закрити процес claude, віддалений доступ припиниться.
  • Сеанси: Одночасно підтримується лише одне віддалене підключення до одного локального процесу.

Remote Control ідеально підходить для розробників, яким потрібна мобільність без компромісів із безпекою локального середовища.

Нагадаємо, кілька днів тому головний розробник Claude Code дав прогноз, що програмісти припинять писати код до кінця 2026 року.

