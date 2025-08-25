/>
25/08/2025

Заснована українцями Grammarly збирається конкурувати з ChatGPT. Центром розробки стане Київ

Найбільший єдиноріг з українським корінням, Grammarly, незабаром змінить назву і перетвориться із сервісу перевірки граматики на платформу ШІ-агентів. Для цього компанія з капіталізацією $8 млрд розширить офіс у Києві. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine розповів CEO Grammarly Шишир Меротра.

За словами генерального директора компанії, крім ШІ-агента з перевірки правопису, на новій платформі з’являться додаткові агенти, які даватимуть підказки з маркетингу прямо в Slack чи документах. 

«Один агент може допомагати з покращенням комунікації – граматикою, правописом, тоном. Інший – матиме доступ до даних клієнтів або продажів і пропонуватиме продукт, який варто згадати в повідомленні», — пояснює Меротра.

Центр розробки нової платформи ШІ-агентів буде в Києві. Щодо можливої конкуренції з сервісом ChatGPT, керівник Grammarly заявив, що він, скоріше, сприймає ChatGPT не як загрозу, а як натхнення рухатися в напрямку розвитку ШІ-сервісів:

«У майбутньому у ШІ-сфері буде кілька ключових гравців. Ми хочемо, щоб Grammarly була однією з тих основних компаній, які приносять ШІ безпосередньо до користувачів».

Меротра очікує, що Grammarly і ШІ-агенти працюватимуть у багатьох різних застосунках. 

«Бачимо чіткий запит на ринку на це із боку багатьох клієнтів. У світі ШІ-агентів кожному інтерфейсу та застосунку доведеться адаптуватися. У деяких випадках ми вирішили самі зайнятися цими змінами», — додав CEO Grammarly.

Компанія Grammarly заснована у 2009 році трьома українцями: Максимом Литвином, Олексієм Шевченком та Дмитром Лідером. У 2021 році стартап залучив $200 млн венчурних інвестицій, що дозволило оцінити Grammarly у $13 млрд. Згодом Литвин та Шевченко стали доларовими мільярдерами. На той час року частки Шевченка та Литвина оцінювались у $4 млрд кожна.

 

