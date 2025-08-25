Журналістка без досвіду в IT за два дні стала професійним вайб-кодером

Журналістка в якості експерименту провела два дні в офісі IT-компанії Notion, де спробувала себе у вайб-кодингу, не маючи будь-яких знань у програмуванні. Як пише Wired, за допомогою інструментів штучного інтелекту їй цілком вдалось опанувати завдання, якими раніше займались розробники початкового рівня.

У Notion, де працює близько тисячі співробітників, активно використовують такі інструменти, як Cursor і Claude Code, для генерації коду та подальшого налагодження. Співзасновник компанії Саймон Ласт пояснює:

«Використання ШІ-кодерів схоже на те, начебто в тебе є кілька стажерів. Вони пишуть чорновий код, а ти перевіряєш і передаєш його далі».

Першим завданням для журналістки Лорен Гуд стало покращення діаграм Mermaid у додатку. Разом з іншими програмістами та ШІ вона за півгодини зробила функцію збільшення та масштабування діаграм.

Наступним завданням стало створення функції Alphabetize, яка має автоматично сортувати списки за абеткою. Однак ця робота перервалася через збій у роботі моделі Claude, через яку запускався інструмент Codegen.

Пізніше Гуд запропонувала свій прототип «розумного списку справ». Разом із колегами та за підтримки ШІ їй вдалося зібрати робочу версію всього за кілька десятків хвилин. «На весь процес пішло приблизно $7 витрат на обчислення», — зазначила кореспондент Wired.

Гендиректор Notion Іван Чжао вважає, що штучний інтелект швидше прискорює процес, ніж зменшує обсяг роботи: «Фантазія про чотириденний робочий тиждень залишається фантазією. Якщо я закінчую завдання раніше, то беруся за нові». Чжао також висловив думку, що якість коду об’єктивно перевіряється самим запуском програми: «Поганого програміста немає. Код чи працює, чи ні».

При цьому він визнав, що молоді фахівці можуть переоцінити свої навички через легкість вайб-кодингу. Щоб цього уникнути, він радить парне програмування із досвідченими розробниками.

Співробітники Notion по-різному ставляться до вайб-кодингу. Один з програмістів порівняв сьогоднішню тривогу з появою перших компіляторів: «Тоді теж думали, що машини заберуть роботу. Але виявилося навпаки: програмісти стали у сто разів продуктивнішими».

Лорен підсумувала свій досвід: «Я побачила, що ми вступаємо в епоху подвійності. Штучний інтелект не тільки створює робочі місця, але й загрожує їм. Я написала код, який запустили для мільйонів користувачів, але зробила це за допомогою машин та людей».