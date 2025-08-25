/>
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 25/08/2025

Журналістка без досвіду в IT за два дні стала професійним вайб-кодером

Дмитро Сімагін

Журналіст

Журналістка в якості експерименту провела два дні в офісі IT-компанії Notion, де спробувала себе у вайб-кодингу, не маючи будь-яких знань у програмуванні. Як пише Wired, за допомогою інструментів штучного інтелекту їй цілком вдалось опанувати завдання, якими раніше займались розробники початкового рівня.

У Notion, де працює близько тисячі співробітників, активно використовують такі інструменти, як Cursor і Claude Code, для генерації коду та подальшого налагодження. Співзасновник компанії Саймон Ласт пояснює:

«Використання ШІ-кодерів схоже на те, начебто в тебе є кілька стажерів. Вони пишуть чорновий код, а ти перевіряєш і передаєш його далі».

Першим завданням для журналістки Лорен Гуд стало покращення діаграм Mermaid у додатку. Разом з іншими програмістами та ШІ вона за півгодини зробила функцію збільшення та масштабування діаграм.

Наступним завданням стало створення функції Alphabetize, яка має автоматично сортувати списки за абеткою. Однак ця робота перервалася через збій у роботі моделі Claude, через яку запускався інструмент Codegen.

Пізніше Гуд запропонувала свій прототип «розумного списку справ». Разом із колегами та за підтримки ШІ їй вдалося зібрати робочу версію всього за кілька десятків хвилин. «На весь процес пішло приблизно $7 витрат на обчислення», — зазначила кореспондент Wired.

Гендиректор Notion Іван Чжао вважає, що штучний інтелект швидше прискорює процес, ніж зменшує обсяг роботи: «Фантазія про чотириденний робочий тиждень залишається фантазією. Якщо я закінчую завдання раніше, то беруся за нові». Чжао також висловив думку, що якість коду об’єктивно перевіряється самим запуском програми: «Поганого програміста немає. Код чи працює, чи ні».

При цьому він визнав, що молоді фахівці можуть переоцінити свої навички через легкість вайб-кодингу. Щоб цього уникнути, він радить парне програмування із досвідченими розробниками.

Співробітники Notion по-різному ставляться до вайб-кодингу. Один з програмістів порівняв сьогоднішню тривогу з появою перших компіляторів: «Тоді теж думали, що машини заберуть роботу. Але виявилося навпаки: програмісти стали у сто разів продуктивнішими».

Спецпроєкти
Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти

Лорен підсумувала свій досвід: «Я побачила, що ми вступаємо в епоху подвійності. Штучний інтелект не тільки створює робочі місця, але й загрожує їм. Я написала код, який запустили для мільйонів користувачів, але зробила це за допомогою машин та людей».

Головна > Новини > Журналістка без досвіду в IT за два дні стала професійним вайб-кодером

Найбільш обговорювані статті

Google припиняє підтримку Pytype — інструменту тестування коду PythonGoogle припиняє підтримку Pytype — інструменту тестування коду Python
Тарифи на інструмент кодування Kiro назвали «трагедією, яка спустошує гаманець»Тарифи на інструмент кодування Kiro назвали «трагедією, яка спустошує гаманець»
87% гейм-девелоперів застосовують штучний інтелект у робочих процесах — дослідження Google Cloud87% гейм-девелоперів застосовують штучний інтелект у робочих процесах — дослідження Google Cloud
OpenAI розглядає можливість додати шифрування в ChatGPTOpenAI розглядає можливість додати шифрування в ChatGPT
CEO AWS: заміна джунів на штучний інтелект — «одна з найдурніших ідей»Керівник AWS: заміна джунів на штучний інтелект — «одна з найдурніших ідей»
Кабмін запустить «електронне ТЦК». Яких змін чекати?Кабмін запустить «електронний ТЦК». Яких змін чекати?
MCP тепер доступний для всіх у Visual StudioMCP тепер доступний для всіх у Visual Studio
Опитування Python-розробників: популярність PyCharm падає, лише 15% використовують останню версію 3.13Опитування Python-розробників: популярність PyCharm падає, лише 15% використовують останню версію 3.13
Google Docs тепер читає документи вголос за допомогою GeminiGoogle Docs тепер читає документи вголос за допомогою Gemini
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Google оголосила ліміти та вартість використання інструменту вайб-кодування Jules

Google тестує інструмент для вайб-кодингу Opal

Вайб-кодинг створює псевдорозробників, які не можуть налагоджувати або підтримувати код

Тарифи на інструмент кодування Kiro назвали «трагедією, яка спустошує гаманець»

Ці підказки допомагають мені в програмуванні щодня

Amazon випускає Kiro — новий інструмент для вайб-кодування з розширеним функціоналом

Знайдено «короля вайб-кодингу». Американець взяв участь у 200 хакатонах, не вміючи програмувати

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux
Новини - 3 тижні назад
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
Новини - 2 тижні назад
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео
Новини - 3 тижні назад
У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року
Новини - 1 місяць назад
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів
Новини - 4 тижні назад
Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень
Новини - 4 тижні назад
Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer
Новини - 4 тижні назад
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами
Новини - 4 тижні назад
Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code
Новини - 1 тиждень назад
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

Новини

Журналістка без досвіду в IT за два дні стала професійним вайб-кодером

 1 годину назад

Заснована українцями Grammarly збирається конкурувати з ChatGPT. Центром розробки стане Київ

 2 години назад

13,4% українських айтівців готуються виїхати за кордон, 20% планують повернутись

 6 години назад

Microsoft тестує функцію відновлення роботи Android-додатків у Windows 11

 6 години назад

Ілон Маск відкрив код Grok 2.5 і пообіцяв зробити те саме з Grok 3

 8 години назад

CEO Coinbase звільнив програмістів, які не використовували штучний інтелект

 3 дні назад

Alibaba відкрила доступ до платформи агентного кодування Qoder

 3 дні назад

В інтерфейс GitHub додали панель агентів

 3 дні назад

У Visual Studio покращили автодоповнення коду через Copilot

 3 дні назад

Уряд США обіцяє не переслідувати розробників програмного забезпечення для DeFi-компаній

 3 дні назад

Спецпроєкти

Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна
Топ текстів тижня
1.
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
2.
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
3.
Кабмін запустить «електронний ТЦК». Яких змін чекати?
4.
AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна
5.
Керівник AWS: заміна джунів на штучний інтелект — «одна з найдурніших ідей»
6.
Google Docs тепер читає документи вголос за допомогою Gemini
7.
OpenAI розглядає можливість додати шифрування в ChatGPT
8.
Тарифи на інструмент кодування Kiro назвали «трагедією, яка спустошує гаманець»
9.
Опитування Python-розробників: популярність PyCharm падає, лише 15% використовують останню версію 3.13
10.
Anthropic додає Claude Code в корпоративні тарифи

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: