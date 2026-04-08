Журналісти The New York Times стверджують, що розкрили особистість Сатоші Накамото

Нові методи порівняльного аналізу стилю письма, біографічних та інших даних дають підстави стверджувати, що легендарний творець біткоїну Сатоші Накамото — це британець Адам Бек. У цьому впевнені журналісти The New York Times Джон Каррейру та Ділан Фрідман.

Масштабне розслідування із застосуванням штучного інтелекту виявило єдиного можливого кандидата на роль Сатоші з-поміж 620 підозрюваних — усіх, хто в 2008-2009 роках приймав участь в діяльності біткоїн-спільноти.

У своєму дослідженні журналісти грунтуються на десятках співпадінь, деякі з яких неможливо пояснити лише збігом обставин. Наприклад, Адам Бек і Сатоші Накамото обидва мають схожість у наступному:

Обидва використовують характерні ідіоми британської орфографії.

Кожне речення, написане Сатоші чи Беком, розділяється двома пробілами. Зараз так пишуть лише британці старшого віку.

Більшість постів Сатоші на форумі Bitcointalk опубліковані, коли в Британії/Європі був день.

У першому блоці транзакцій Bitcoin Сатоші вбудував текст із газетного заголовка: «The Times 03/Січ/2009 Канцлер на межі другої допомоги банкам». Це заголовок з британського друкованого видання The Times of London.

Обидва мають антиурядовий, лібертаріанський світогляд.

Обидва захоплюються спільнотою шифропанків (Cypherpunks).

Адам Бек народився в Лондоні в 1970 році. Його батько був підприємцем, а мати — секретарем-юристом. Він розповів, що самостійно навчився програмувати на персональному комп’ютері Timex Sinclair у віці 11 років і зацікавився криптографією у старшій школі.

Пізніше Адам Бек винайшов Hashcash — систему розв’язання статистичних головоломок, яку Сатоші запозичив для майнінгу біткоїнів. Сатоші згадував містера Бека та Hashcash у своєму офіційному документі.

Цікаво, що темою докторської дисертації Бека були розподілені комп’ютерні системи: програми, які покладаються на мережу незалежних комп’ютерів-вузлів, для спільної роботи над програмним забезпеченням. Це один з принципів роботи мережі біткоїна.

Дипломний проект Бека був зосереджений на C++ — тій самій мові програмування, яку Сатоші використовував для написання першої версії програмного забезпечення Bitcoin.

У 1999 році Адам Бек допоміг створити систему конфіденційності під назвою Freedom Network. Вона дозволяла користувачам анонімно переглядати Інтернет і була попередником Onion Router, мережі, більш відомої під своєю сучасною назвою Tor.

Кілька років тому, коли Бек давав свідчення в суді по справі австралійського самозванця Крейга Райта, він опублікував своє листування з Сатоші Накамото, яке нібито мало відвести підозри, що вони є однією людиною. Однак британець відмовився надати метадані цих листів, що дозволяє припускати мистифікацію.

Журналісти The New York Times приводять десятки майже однакових фраз, які використовували в своєму листуванні Сатоші Накамото та Адам Бек. Проте головний аргумент стосується інших кандидатів. Всі дослідники особистості Сатоші погоджуються, що він має бути британцем старше 55 років, який 17 років тому був активним у біткоїн-спільності та добре обізнаним в криптографії. Ніхто, крім Бека не відповідає цим характеристикам.

Інші головні претенденти на роль Сатоші — Гел Фінні та Нік Сабо, не підходять на неї. Сабо, американський вчений-комп’ютерник угорського походження, який запропонував ідею, схожу на біткоїн, під назвою «бітове золото » у 1998 році, виявився незнайомим з основними технічними аспектами біткоїна.

Проблемою Гела Фінні було те, що його сфотографували під час 10-мильного забігу у квітні 2009 року, коли Сатоші надсилав комусь електронні листи та біткоїни. Ще більшою проблемою є те, що пан Фінні був мертвий, коли Сатоші востаннє з’явився в інтернеті в серпні 2015 року. Пан Фінні помер від хвороби у 2014 році.

Варто зазначити, що покійний біткоїн-ентузіаст Джон МакКаффі теж був переконаний, що Сатоші Накамото є британцем. Досі є відео, як МакКаффі наводить свої аргументи на корись цього.

