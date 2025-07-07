Знайдено «короля вайб-кодингу». Американець взяв участь у 200 хакатонах, не вміючи програмувати
29-річний Рене Турсіос за два роки відвідав понад 200 хакатонів й заробив репутацію невловимого «короля» цих змагань, хоча сам не напише жодного рядка коду. Його секрет — «vibe-coding»: підхід, коли всю технічну роботу виконує ШІ на кшталт ChatGPT, а людина формулює завдання звичайною англійською. Про нього написали The San Francisco Standard
Перші перемоги й «вірусний» стиль
Свій дебютний хакатон у Hillsborough (AGI House) Турсіос закінчив другим місцем: він за 24 години «замовив» у ChatGPT програму, що перетворює будь-яку пісню на lo-fi-версію, і подав її раніше дедлайну. Скепсис випускників Стенфорда змінився подивом — нині багато з них копіюють його метод.
Шлях від цирку до стартапу
Рене виріс у Міссурі в родині дресирувальників ведмедів та левів, покинув коледж і два роки професійно грав у Yu-Gi-Oh!, подорожуючи США. У 2019-му переїхав до Сан-Франциско, працював «на підхваті», а потім запустив метавсесвіт-стартап. Коли інженери відмовилися експериментувати з ШІ, він закрив компанію й занурився у хакатони.
«З тріскіток — у кишеню»
Після першої перемоги азарт Yu-Gi-Oh! повернувся: Турсіос вирішив «зламати мету» хакатонів так само, як колись карткові турніри, і почав відвідувати кілька змагань на тиждень. Досі він виборов грошові призи, кредити на софт і потужний нетворк, а паралельно заробляє, перепродуючи колекційні фігурки Labubu зі своєї квартири в Тендерлойн.
Від учасника до наставника
Сьогодні підприємства наймають Турсіоса як підрядника: те, на що команді dev-ів потрібні тижні, він збирає за лічені години. Чоловік також проводить воркшопи з vibe-coding для як «некодерів», так і досвідчених інженерів.
Новий етап — соло-стартап агентів ШІ
Скоротивши графік хакатонів, Турсіос зосередився на власному проєкті AI-агентів, де він — єдиний засновник, а весь код пише штучний інтелект. Під час інтерв’ю в Zo House репортер попросив його «на льоту» створити сайт-перепродаж для ляльок Labubu: за 15 хвилин проєкт був готовий.
«Кожен може побудувати будь-що, що захоче», — упевнений Турсіос.
Що таке vibe-coding
Термін ввів дослідник ШІ Андрій Карпати. Ідея полягає в тому, що штучний інтелект автоматично генерує робочий код із текстових підказок. Турсіос практикував це задовго до появи назви й довів, що з таким інструментом можна обійти класичну освіту програміста.
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