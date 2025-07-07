logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 07/07/2025

Знайдено «короля вайб-кодингу». Американець взяв участь у 200 хакатонах, не вміючи програмувати

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

29-річний Рене Турсіос за два роки відвідав понад 200 хакатонів й заробив репутацію невловимого «короля» цих змагань, хоча сам не напише жодного рядка коду. Його секрет — «vibe-coding»: підхід, коли всю технічну роботу виконує ШІ на кшталт ChatGPT, а людина формулює завдання звичайною англійською. Про нього написали The San Francisco Standard

Перші перемоги й «вірусний» стиль

Свій дебютний хакатон у Hillsborough (AGI House) Турсіос закінчив другим місцем: він за 24 години «замовив» у ChatGPT програму, що перетворює будь-яку пісню на lo-fi-версію, і подав її раніше дедлайну. Скепсис випускників Стенфорда змінився подивом — нині багато з них копіюють його метод.

Шлях від цирку до стартапу

Рене виріс у Міссурі в родині дресирувальників ведмедів та левів, покинув коледж і два роки професійно грав у Yu-Gi-Oh!, подорожуючи США. У 2019-му переїхав до Сан-Франциско, працював «на підхваті», а потім запустив метавсесвіт-стартап. Коли інженери відмовилися експериментувати з ШІ, він закрив компанію й занурився у хакатони.

«З тріскіток — у кишеню»

Після першої перемоги азарт Yu-Gi-Oh! повернувся: Турсіос вирішив «зламати мету» хакатонів так само, як колись карткові турніри, і почав відвідувати кілька змагань на тиждень. Досі він виборов грошові призи, кредити на софт і потужний нетворк, а паралельно заробляє, перепродуючи колекційні фігурки Labubu зі своєї квартири в Тендерлойн.

Від учасника до наставника

Сьогодні підприємства наймають Турсіоса як підрядника: те, на що команді dev-ів потрібні тижні, він збирає за лічені години. Чоловік також проводить воркшопи з vibe-coding для як «некодерів», так і досвідчених інженерів.

Новий етап — соло-стартап агентів ШІ

Скоротивши графік хакатонів, Турсіос зосередився на власному проєкті AI-агентів, де він — єдиний засновник, а весь код пише штучний інтелект. Під час інтерв’ю в Zo House репортер попросив його «на льоту» створити сайт-перепродаж для ляльок Labubu: за 15 хвилин проєкт був готовий.

«Кожен може побудувати будь-що, що захоче», — упевнений Турсіос.

Що таке vibe-coding

Термін ввів дослідник ШІ Андрій Карпати. Ідея полягає в тому, що штучний інтелект автоматично генерує робочий код із текстових підказок. Турсіос практикував це задовго до появи назви й довів, що з таким інструментом можна обійти класичну освіту програміста.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Знайдено «короля вайб-кодингу». Американець взяв участь у 200 хакатонах, не вміючи програмувати

Найбільш обговорювані статті

Cloudflare блокуватиме ШІ-сканери, щоб уникнути їх доступу до контенту без дозволу
Становище в українському IT оцінили як «найкраще півріччя з початку війни»Становище в українському IT оцінили як «найкраще півріччя з початку війни»
Дослідження виявило, хто найчастіше бреше в резюмеДослідження виявило, хто найчастіше бреше в резюме
Індійських айтівців просять «не працювати більше 46 годин на тиждень»Індійських айтівців просять «не працювати більше 46 годин на тиждень»
Зустріч Diia.City Union зібрала понад 100 компаній-резидентів Дія.City. Про що говорили на івенті
Huawei відкриє код мови програмування Cangjie, яка має стати конкурентом Java та SwiftHuawei відкриє код мови програмування Cangjie, яка має стати конкурентом Java та Swift
Microsoft опублікувала вихідний код GitHub Copilot Chat для VS CodeMicrosoft опублікувала вихідний код GitHub Copilot Chat для VS Code
В Google Play з'явиться новий інтерфейс завантаженьВ Google Play з’явиться новий інтерфейс завантажень
Рекордний оффер в IT: Цукерберг пропонує розробникам по $300 мільйонів протягом 4 роківРекордний оффер в IT: Цукерберг пропонує розробникам по $300 мільйонів протягом 4 років
Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Розробники, які творять майбутнє: чим вразили учасники ETHKyiv Impulse: AI Agents Reloaded

Цілі застосунки в соцмережі? На останньому ETHKyiv Impulse довели, що це можливо

Майже навайбкодив десктопний монітор CI пайплайнів

Microsoft запрошує українських розробників на Xbox Game Camp

Ці підказки допомагають мені в програмуванні щодня

Масштабний хакатон ETHKyiv 2025 повертається влітку: головна подія для тих, хто створює технології майбутнього

Українських програмістів і математиків запрошують на хакатон для розробки РЕБ-рішень

Українські підлітки створили ШІ-інструмент, який виявляє дискримінацію в інтернеті. Вони витратили на розробку два дні

Виступ Віталіка Бутеріна та нова культура кодингу: як пройшов хакатон ETHKyiv 2025

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%
Новини - 3 тижні назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
Новини - 3 тижні назад
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
Новини - 2 тижні назад
Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»
Новини - 4 тижні назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 1 тиждень назад
Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows
Новини - 1 тиждень назад
Apple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App Store
Новини - 2 тижні назад
Зумери хочуть мати в офісі приватні кімнати для сексу з колегами — опитування EduBirdie
Новини - 2 тижні назад
В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача
Новини - 3 тижні назад
Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

Новини

В Україні запустили маркетплейс DOT-Chain Defence для швидкої купівлі озброєння

 4 години назад

Знайдено «короля вайб-кодингу». Американець взяв участь у 200 хакатонах, не вміючи програмувати

 5 години назад

Засновник Twitter представив новий месенджер BitChat, якому не потрібен інтернет

 10 години назад

Ціна закриття IT-вакансії в Україні досягає 360 000 грн

 12 години назад

ChatGPT отримає «революційну» функцію Study Together

 14 години назад

У першому півріччі 2025 року IT-компанії США скоротили 94 000 працівників

 15 години назад

CEO GitHub прогнозує, що «розумні» компанії найматимуть більше розробників

 17 години назад

90 % HR-директорів планують наймати співробітників не дивлячись на диплом, а віддаючи пріоритет навичкам

 3 дні назад

Google надав українцям доступ до ШІ-моделі Veo 3, що може генерувати реалістичне відео зі звуком

 3 дні назад

Аналіз коду вказує на те, що нова версія ChatGPT зможе викликати браузер або API

 3 дні назад

Спецпроєкти

Які компанії увійшли до AI-комітету? Асоціація IT Ukraine оголосила склад і плани майданчика
Що вмітиме український ChatGPT та якою буде ІТ-освіта. Підсумки Tech360 у Києві
Зустріч Diia.City Union зібрала понад 100 компаній-резидентів Дія.City. Про що говорили на івенті
Топ текстів тижня
1.
ChatGPT знищив 54% вакансій для джунів у британському ІТ
2.
GitHub зберігає навіть «видалені» коміти — багхантер зумів заробити на цьому $25 000
3.
Співробітників Microsoft зобов’язали використовувати на роботі Copilot
4.
Марк Цукерберг заявив, що зібрав «команду мрії» для розробки суперінтелекту
5.
Аналіз коду вказує на те, що нова версія ChatGPT зможе викликати браузер або API
6.
Microsoft видалила PowerShell 2.0 з Windows 11
7.
У сервіси Google додали чат-боти Gem, доступні для налаштування під конкретні завдання
8.
Upwork блокує українських фрилансерів: Мінцифри обіцяє розібратись
9.
В Google Play з’явиться новий інтерфейс завантажень
10.
Cloudflare блокуватиме ШІ-сканери, щоб уникнути їх доступу до контенту без дозволу

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: