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Новини 23/07/2025

Слабкий пароль зруйнував 158‑річну британську компанію

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Логістична компанія KNP Logistics Group, відома під брендом Knights of Old, припинила роботу після того, як хакери з угруповання Akira зламали обліковий запис одного зі співробітників, підібравши слабкий пароль. Про це повідомили в BBC.

Унаслідок атаки було втрачено доступ до критично важливих даних, а майже 700 працівників залишилися без роботи.

Як відбулася атака

  • Зловмисники використали повторно вживаний пароль і за годину зашифрували транспортні та фінансові системи KNP.

  • У залишеній записці вони написали: «Якщо ви читаєте це, інфраструктура вашої компанії вже мертва… Давайте без сліз спробуємо побудувати конструктивний діалог» та вимагали викуп у близько £5 млн.

Викуп не допоміг

Хоча керівництво спробувало домовитися й, за даними окремих джерел, частково сплатило викуп, доступ до даних так і не відновили. Бізнес зупинився, а компанія увійшла в процедуру адміністративного управління.

Наслідки для KNP

Ширший сигнал бізнесу

Фахівці з кібербезпеки та Національний центр кібербезпеки Великої Британії назвали інцидент «прикладом того, як одна вразливість може вбити цілу компанію». Експерти радять обов’язково:

  1. Запровадити багатофакторну автентифікацію й унікальні паролі.

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  2. Перевіряти резервні копії та плани відновлення.

  3. Страхувати кіберризики з адекватними лімітами.

Навіть історичні підприємства з тисячами клієнтів можуть зникнути через одну нехтувану політику паролів.

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