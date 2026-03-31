Новини 31/03/2026 08:48

K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти

Дмитро Сімагін

Редактор

Вчені попереджають про виникнення нового соціального та професійного розшарування. У 2026 році штучний інтелект став не просто інструментом, а фактором, що розділяє людство на дві групи: тих, хто загострює власне мислення за допомогою технологій, і тих, хто повністю делегує (аутсорсить) інтелектуальну працю алгоритмам. Про це пише Business Insider.

«Переважною тенденцією є заміщення», — заявила Вів’єн Мінг, головна наукова співробітниця Possibility Institute, дослідницької групи з метанауки, та засновниця Socos Lab. За її словами, замість того, щоб використовувати штучний інтелект для поглиблення своїх міркувань , більшість людей передають це на аутсорсинг.

Два шляхи взаємодії зі штучним інтелектом

Згідно з останніми дослідженнями, вплив ШІ на когнітивні навички залежить не від самої технології, а від стратегії її використання:

  • Когнітивне «загострення» (Sharpening): Невелика група користувачів використовує ШІ як «екзоскелет для мозку». Вони залучають нейромережі для структурування складних ідей, перевірки гіпотез та розширення творчих горизонтів. Це дозволяє їм досягати результатів, які раніше були неможливими для однієї людини.
  • Когнітивний аутсорсинг (Outsourcing): Більшість людей обирають шлях найменшого опору — копіювання відповідей ШІ без критичного аналізу. Це призводить до явища, яке вчені називають «когнітивним розвантаженням», що з часом атрофує здатність до самостійного критичного мислення та прийняття рішень.

Ризики «когнітивного боргу»

Дослідники наголошують, що постійна залежність від ШІ створює так званий когнітивний борг. Якщо ви перестаєте тренувати навички письма, програмування чи аналітики, покладаючись лише на автоматизацію, ваші власні здібності деградують. У довгостроковій перспективі це робить фахівця вразливим та легкозамінним.

«Ми бачимо K-подібний розрив у продуктивності. Ті, хто працює разом із ШІ як партнери, стають суперпродуктивними. Ті, хто дозволяє ШІ думати замість себе, втрачають конкурентоспроможність», — зазначають експерти.

Як залишитися на «виграшній» стороні?

Для того, щоб ШІ розвивав вас, а не робив слабшими, рекомендується дотримуватися наступних принципів:

  1. Активне редагування: Ніколи не приймайте результат, запропонований штучним інтелектом, як фінальний. Завжди вносьте правки та додавайте власний контекст.
  2. ШІ як спаринг-партнер: Використовуйте моделі для критики ваших ідей, а не для їх генерації з нуля.
  3. Збереження бази: Продовжуйте вивчати основи своєї професії, щоб мати змогу валідувати (перевіряти) те, що видає алгоритм.

Ризики покладатись у роботи виключно на інструменти штучного інтелекту стають все більш очевидними: коли на початку березня інструмент Claude ненадовго вийшов з ладу, деякі розробники сказали, що їм було важко продовжувати працювати, оскільки завдання, які вважаються рутинними, раптом стали складнішими без штучного інтелекту.

Нагадаємо, що штучний інтелект може прогнозувати по фотографії людини її майбутні досягнення та навіть рівень її зарплати.

Найбільш обговорювані статті

Справа не лише в конкуренції: OpenAI закриє Sora по іншій причиніСправа не лише в конкуренції: OpenAI закриває Sora по іншій причині
90% чули, але не всі пробували: КМІС порахував українських користувачів штучного інтелектуВ Україні порахували користувачів штучного інтелекту
GitHub ненав'язливо попереджає, що буде навчати LLM на вашому коді«Звичайно, ви можете відмовитись»: GitHub ненав’язливо попереджає, що буде навчати LLM на вашому коді
Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Google: до зламу класичного шифрування залишилось три рокиGoogle: до зламу класичного шифрування залишилось три роки
Платні акаунти ChatGPT та Claude стали затребуваним товаром на підпільних форумахПлатні акаунти ChatGPT та Claude стали затребуваним товаром на підпільних форумах
НАТО роздає мільйони: шукають українські стартапи для розробки технології протидії БПЛАНАТО роздає мільйони: шукають українські стартапи для розробки технології протидії БПЛА
Microsoft представила свіжий реліз Visual Studio Code 1.113. В оновленні компанія внесла покращення в інтерфейс агента та розробника. Однією з ключових змін нової версії є можливість налаштувати роботу штучного інтелекту під конкретний проект у редакторі. Тепер можна контролювати глибину міркувань перед відповіддю та переглядати візуальний контекст, не виходячи з чату. Щоб налаштувати обсяг міркувань, які має виконувати LLM-модель, просто перейдіть до меню вибору моделей і натисніть стрілки праворуч від їхніх назв; там ви можете обрати рівень міркування: низький, середній або високий. Однак пам'ятайте: чим вищий рівень міркувань, тим швидше ви вичерпаєте свої токени. Візуальні зміни, представлені у VS Code 1.113, стосуються двох нових тем оформлення світлої та темної: VS Code Light та VS Code Dark. Завдяки їм Microsoft прагне забезпечити більш сучасний та свіжий вигляд для редактора, зберігаючи при цьому знайомість та зручність використання попередніх тем за замовчуванням, під назвою Modern. Також з'явилась синхронізація з темою оформлення операційної системи: за замовчуванням будуть використовуватись ті теми для нових користувачів, які відповідають світлому або темному режиму вашої операційної системи. Останньою важливою функцією цього тижня є запровадження вкладених субагентів. Microsoft пояснює, що субагенти тепер можуть викликати інших субагентів. У підсумку це дозволяє виконувати більш складні багатоетапні операції. До цього оновлення субагентам було заборонено викликати інших субагентів, щоб запобігти нескінченній рекурсії, але тепер ви можете увімкнути цю опцію за потреби. Щоб оновити VS Code до нової версії, просто натисніть меню «Довідка» у VS Code та перевірте наявність оновлень. Також ви можете завантажити свіжий реліз з веб-сайту VS Code .Visual Studio Code 1.113: нові теми оформлення, вкладені субагенти та додаткові налаштування ШІ
Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

Вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за $600 та виклали його на GitHub

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

9 сервісів зі штучним інтелектом для айтівців

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Розробники витрачають більшість робочого часу не на роботу з кодом — дослідження

Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Використання штучного інтелекту знижує якість коду — дослідження

І код напише, і таблиці заповнить: 10 корисних інструментів зі штучним інтелектом для айтівців

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

Ідея для стартапу: програміст продає написані ChatGPT фітнес-плани по $15

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Новини - 4 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 1 тиждень назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 4 тижні назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема
Новини - 4 тижні назад
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
Новини - 1 місяць назад
«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом
Новини - 7 днів назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 2 тижні назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
Новини - 7 днів назад
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект

«Вже кілька місяців ніхто не пише код руками»: співробітник Anthropic розповів про робочі процеси

 30.03.2026 17:46

Нуль шансів для хакерів: Apple заявляє про абсолютну стійкість Lockdown Mode

 30.03.2026 16:31

Ethereum за 12 секунд: Віталік Бутерін готує відповідь для Solana

 30.03.2026 15:45

Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців

 30.03.2026 14:28

Вчені б'ють тривогу: люди небезпечно прив'язуються до штучного інтелекту, який «ніколи не каже ні»

 30.03.2026 11:14

Спочатку Western Digital, тепер Sony: глобальний дефіцит пам'яті поглиблюється

 30.03.2026 10:19

Vibe Coding XR: новий інструмент Google дозволяє за лічені хвилини створювати AR- та VR-програми

 30.03.2026 08:59

Telegram напише текст замість вас: у месенджері тестують ШІ-редактор

 27.03.2026 18:06

OpenAI додає плагіни в інструмент кодування Codex

 27.03.2026 16:58

Спецпроєкти

Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Топ текстів тижня
1.
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
2.
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
3.
Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров
4.
Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT
5.
Claude Mythos: перша інформація про майбутню флагманську модель Anthropic
6.
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
7.
Платні акаунти ChatGPT та Claude стали затребуваним товаром на підпільних форумах
8.
В Україні порахували користувачів штучного інтелекту
9.
Справа не лише в конкуренції: OpenAI закриває Sora по іншій причині
10.
DarkSword опублікували на GitHub: атаки на українців можуть почастішати

