Новини 22/04/2026 14:46

Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол

Андрій Савчук

Автор новин

Всередині команди Google DeepMind виникло серйозне напруження через нову внутрішню ієрархію. Статус працівника в ній залежить від того, якою LLM йому дозволено користуватись на роботі. 

Згідно з повідомленнями Business Insider, серед розробників компанії сформувався неофіційний розкол: «привілейовані» програмісти використовують Claude від конкурента Anthropic, тоді як решті доводиться працювати з власним продуктом компанії — Gemini.

У результаті виникло дві групи: найкращі дослідники та інженери Google, яких вважають «елітою» підрозділу, все частіше віддають перевагу Claude для написання коду та розв’язання складних завдань. Вони вважають модель від Anthropic більш ефективною за Gemini у багатьох професійних сценаріях. Всі інші відчувають себе «другосортними».

Обговорення всередині компанії зайшло настільки далеко, що розглядався варіант заборонити використання Claude. Проте, за даними джерел, співробітники DeepMind виступили проти цього настільки різко, що дехто навіть пригрозив звільнитись.

Більшості персоналу Google дозволено використовувати лише внутрішні інструменти, включно з Gemini. Однак поки керівництво публічно просуває її як провідну LLM-модель, топові розробники компанії чомусь демонструють недовіру до власного продукту, обираючи інструменти конкурентів. Це б’є по моральному духу команди.

Ситуація виглядає іронічною, оскільки Google інвестує мільярди доларів у розвиток Gemini, прагнучи наздогнати лідерів ринку. Але внутрішнє використання Claude свідчить, що навіть у самій компанії визнають переваги розробок Anthropic у сфері програмування.

Доступ до Claude стає символом статусу та професійної свободи, що лише посилює тертя між різними командами всередині DeepMind.

Що стосується інших IT-компаній, то, наприклад, Meta дозволяє своїм співробітникам використовувати зовнішні моделі на роботі, включно з Claude.

Нагадаємо, що тепер робочий експлойт можна отримати за ціною вживаного авто: Claude Opus зламав захист Google Chrome за $2283.

