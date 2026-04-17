Новини 17/04/2026 12:01

Більше ніяких зависань: Android 17 жорстко обмежить обсяг пам’яті для програм

Андрій Савчук

Автор новин

Компанія Google випустила четверту та фінальну бету Android 17, яка стала важливою віхою на шляху до стабільного релізу. Ця версія фокусується на підвищенні продуктивності системи, посиленні безпеки та забезпеченні сумісності програм перед офіційним виходом ОС, запланованим на червень.

Жорсткі ліміти пам’яті для боротьби з «важкими» програмами

Одним із ключових нововведень Android 17 Beta 4 стало впровадження суворих обмежень на використання оперативної пам’яті. Система тепер встановлює консервативні ліміти для додатків, щоб запобігти витокам пам’яті та нестабільності. Якщо програма перевищує встановлений поріг, її буде примусово завершено.

Для розробників інтегровано сервіс детекції аномалій, який відстежує надмірне споживання ресурсів і дозволяє отримувати звіти безпосередньо в момент порушення лімітів. Це має змусити розробників ПЗ оптимізувати свої продукти, що позитивно вплине на швидкість роботи пристроїв та автономність.

Обов’язкова адаптація до великих екранів

Google більше не дозволяє розробникам ігнорувати особливості планшетів та складних пристроїв. У Android 17 неможливо відмовитися від підтримки зміни розміру вікон (resizability) та налаштувань орієнтації екрана. Це крок до створення єдиної екосистеми, де всі застосунки коректно працюють на будь-яких форм-факторах.

Посилення безпеки та конфіденційності

Оновлення містить низку критичних змін у сфері захисту даних:

  • Доступ до локальної мережі: Тепер він заблокований за замовчуванням для всіх програм, які оновлюють свій цільовий SDK. Для отримання доступу розробникам доведеться запитувати спеціальний дозвіл та використовувати захищені інструменти вибору (pickers).
  • Прозорість сертифікатів (CT): Ця функція стала обов’язковою, що підвищує безпеку мережевих з’єднань.
  • Динамічне завантаження коду: Захист розширено на нативні бібліотеки — тепер вони повинні мати статус «лише для читання» для запобігання підміні шкідливим кодом.
  • Квантова стійкість: Android Keystore отримав підтримку алгоритму ML-DSA (Post-Quantum Cryptography). Це готує систему до захисту від майбутніх загроз з боку квантових комп’ютерів.

Інші вдосконалення

Система отримала оновлені обмеження для роботи аудіо у фоновому режимі, що має запобігти несанкціонованому відтворенню звуку або зміні гучності. Також для розробників була покращена інтеграція інструменту LeakCanary в Android Studio Panda, що спрощує пошук помилок у коді.

Наразі Android 17 Beta 4 доступна для власників підтримуваних пристроїв Pixel, а також через емулятор для тестування. Оскільки платформа досягла стабільності (Platform Stability), значних функціональних змін до офіційного релізу більше не очікується.

Нагадаємо, нещодавно в екосистемі Android виявили перше шкідливе ПЗ, яке координує свою роботу зі штучним інтелектом.

