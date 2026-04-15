Група компаній FRACTAL запускає безоплатний застосунок для саморозвитку та професійного зростання

Українська група компаній FRACTAL презентує FRACTAL PLUS — безоплатний мобільний застосунок для самопізнання та професійного зростання. Мобільний додаток вже доступний в App Store та Play Market.

«Саморефлексія — це навичка. Її можна тренувати. FRACTAL PLUS не просто показує результати тестів, а допомагає інтегрувати їх у щоденні рішення — від вибору вакансії до управління стресом. Застосунок буквально допомагає виконати HR-мотто FRACTAL “стань кращою версією себе”», — каже Сергій Саута, розробник проєкту.

У перелік функцій FRACTAL PLUS входять 16 тестів для створення цифрового профілю особистості, аналіз резюме, автоматичний підбір релевантних вакансій та рекомендації курсів.

В результаті проходження всіх 16 етапів оцифровки особистості (на це сукупно знадобиться близько 2 годин) користувач отримує цифровий профіль і персональний роадмап розвитку.



Також серед функцій застосунку:

ШІ-консультант Fracty — пояснює результати тестів, ставить уточнюючі запитання і допомагає перетворити інсайти на конкретні кроки.

Бізнес-ментор Ice — натренований ШІ-бот на досвіді засновника FRACTAL Артема Бородатюка, кейсах 30 компаній групи та книзі «Для менеджерів». Він допомагає розбирати управлінські ситуації та приймати рішення системно.

Команда FRACTAL обіцяє, що в застосунку постійно з’являтимуться нові тести, вакансії та курси для професійного розвитку з платформ-партнерів.

Програма створена за стандартами збереження норм конфіденційності даних, вся інформація про користувачів зберігатиметься на серверах Google Cloud, паролі та інші дані користувачів недоступні для розробників застосунку FRACTAL PLUS.



FRACTAL — група IT-компаній з 30+ бізнесів, що надають продукти та послуги для розвитку бізнесів, а також запускають і розвивають нові власні бізнеси на базі своєї екосистеми.

