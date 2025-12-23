Група IT-компаній FRACTAL відкрила безкоштовний доступ до власної системи оцінки кандидатів
Група українських IT-компаній FRACTAL (ex-Netpeak Group) відкрила безкоштовний публічний доступ до власної ШІ-системи психолінгвістичної діагностики LITI. Раніше вона використовувалась виключно у внутрішніх рекрутингових процесах.
Система, розробка якої почалась у 2023 році, за час тестування була навчена на даних понад 400 фахівців. Ще понад 4 500 кандидатів пройшли співбесіди із залученням LITI як допоміжного інструменту оцінки.
LITI — це система аналізу мовлення, яка на основі психолінгвістичних підходів формує цифровий профіль софт-скілів кандидата та схильність до певних дій. Для аналізу достатньо інтерв’ю тривалістю від 20 хвилин.
Система аналізує:
- вибір слів і мовні конструкції;
- складність і структуру речень;
- темп мовлення;
- логіку викладу думок;
- самопрезентацію;
- реакції на запитання та ситуаційні подразники.
Після аналізу інтерв’ю з фахівцем система формує рекомендації щодо відповідності особистісних рис кандидата вимогам конкретної ролі. Це дозволяє рекрутерам і менеджерам зосередитися на перевірці хард-скілів, досвіду та професійного бекграунду.
«Відкриваючи LITI для ринку, ми даємо бізнесу додатковий інструмент для ухвалення рішень — не замість людини, а як ще одне джерело структурованої інформації», — коментує керівник FRACTAL Артем Бородатюк.
LITI створена як практичний інструмент для рекрутерів, а не як автоматичний механізм ухвалення рішень. Система не просто оцінює людей, а допомагає побачити патерни мислення й поведінки через мову, пояснюють у FRACTAL. Такий підхід знижує суб’єктивність інтерв’ю та економить час команд.
Що доступно безоплатно в LITI:
- Відкритий код LITI на GitHub — для інтеграції у власні HR- або рекрутингові рішення (з інструкцією для першого встановлення). https://github.com/ukrserhiy/litios
- Демоверсія платформи LITI для онлайн-тестування кандидатів:
https://saas.fractal.partners/
Для роботи необхідно використати токен сервісу OpenRouter.ai. Орієнтовно $5 достатньо для тестування десятків кандидатів.
- Промпт LITI для GPT-чатів — для аналізу текстових розшифровок інтерв’ю. https://liti.fractal.partners/prompt.md
- Канал у Telegram, де регулярно додаватимуть нові шкали. https://t.me/liti_ai
- ШІ-агент, який готовий відповідати на запитання про LITI. https://gemini.google.com/gem/e21e0ab8382a
LITI, інтегрована у внутрішні процеси FRACTAL, відрізняється від публічної версії, яку можна адаптувати під власні цінності, ролі та вимоги. Демоверсія сервісу працює з підвищеними вимогами до безпеки: всі дані автоматично видаляються після аналізу. Користувачам рекомендується зберігати результати локально.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: