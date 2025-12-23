Група IT-компаній FRACTAL відкрила безкоштовний доступ до власної системи оцінки кандидатів

Група українських IT-компаній FRACTAL (ex-Netpeak Group) відкрила безкоштовний публічний доступ до власної ШІ-системи психолінгвістичної діагностики LITI. Раніше вона використовувалась виключно у внутрішніх рекрутингових процесах.

Система, розробка якої почалась у 2023 році, за час тестування була навчена на даних понад 400 фахівців. Ще понад 4 500 кандидатів пройшли співбесіди із залученням LITI як допоміжного інструменту оцінки.

LITI — це система аналізу мовлення, яка на основі психолінгвістичних підходів формує цифровий профіль софт-скілів кандидата та схильність до певних дій. Для аналізу достатньо інтерв’ю тривалістю від 20 хвилин.

Система аналізує:

вибір слів і мовні конструкції;

складність і структуру речень;

темп мовлення;

логіку викладу думок;

самопрезентацію;

реакції на запитання та ситуаційні подразники.

Після аналізу інтерв’ю з фахівцем система формує рекомендації щодо відповідності особистісних рис кандидата вимогам конкретної ролі. Це дозволяє рекрутерам і менеджерам зосередитися на перевірці хард-скілів, досвіду та професійного бекграунду.

«Відкриваючи LITI для ринку, ми даємо бізнесу додатковий інструмент для ухвалення рішень — не замість людини, а як ще одне джерело структурованої інформації», — коментує керівник FRACTAL Артем Бородатюк.

LITI створена як практичний інструмент для рекрутерів, а не як автоматичний механізм ухвалення рішень. Система не просто оцінює людей, а допомагає побачити патерни мислення й поведінки через мову, пояснюють у FRACTAL. Такий підхід знижує суб’єктивність інтерв’ю та економить час команд.

Що доступно безоплатно в LITI:

LITI, інтегрована у внутрішні процеси FRACTAL, відрізняється від публічної версії, яку можна адаптувати під власні цінності, ролі та вимоги. Демоверсія сервісу працює з підвищеними вимогами до безпеки: всі дані автоматично видаляються після аналізу. Користувачам рекомендується зберігати результати локально.