Новини 23/12/2025 12:19

Група IT-компаній FRACTAL відкрила безкоштовний доступ до власної системи оцінки кандидатів

Дмитро Сімагін

Журналіст

Група українських IT-компаній FRACTAL (ex-Netpeak Group) відкрила безкоштовний публічний доступ до власної ШІ-системи психолінгвістичної діагностики LITI. Раніше вона використовувалась виключно у внутрішніх рекрутингових процесах.

Система, розробка якої почалась у 2023 році, за час тестування була навчена на даних понад 400 фахівців. Ще понад 4 500 кандидатів пройшли співбесіди із залученням LITI як допоміжного інструменту оцінки.

LITI — це система аналізу мовлення, яка на основі психолінгвістичних підходів формує цифровий профіль софт-скілів кандидата та схильність до певних дій. Для аналізу достатньо інтерв’ю тривалістю від 20 хвилин. 

Система аналізує:

  • вибір слів і мовні конструкції;
  • складність і структуру речень;
  • темп мовлення;
  • логіку викладу думок;
  • самопрезентацію;
  • реакції на запитання та ситуаційні подразники.

Після аналізу інтерв’ю з фахівцем система формує рекомендації щодо відповідності особистісних рис кандидата вимогам конкретної ролі. Це дозволяє рекрутерам і менеджерам зосередитися на перевірці хард-скілів, досвіду та професійного бекграунду.

«Відкриваючи LITI для ринку, ми даємо бізнесу додатковий інструмент для ухвалення рішень — не замість людини, а як ще одне джерело структурованої інформації», — коментує керівник FRACTAL Артем Бородатюк.

LITI створена як практичний інструмент для рекрутерів, а не як автоматичний механізм ухвалення рішень. Система не просто оцінює людей, а допомагає побачити патерни мислення й поведінки через мову, пояснюють у FRACTAL. Такий підхід знижує суб’єктивність інтерв’ю та економить час команд. 

Що доступно безоплатно в LITI:

  1. Відкритий код LITI на GitHub — для інтеграції у власні HR- або рекрутингові рішення (з інструкцією для першого встановлення). https://github.com/ukrserhiy/litios 
  2. Демоверсія платформи LITI для онлайн-тестування кандидатів:
    https://saas.fractal.partners/
    Для роботи необхідно використати токен сервісу OpenRouter.ai. Орієнтовно $5 достатньо для тестування десятків кандидатів.
  3. Промпт LITI для GPT-чатів — для аналізу текстових розшифровок інтерв’ю. https://liti.fractal.partners/prompt.md 
  4. Канал у Telegram, де регулярно додаватимуть нові шкали. https://t.me/liti_ai 
  5. ШІ-агент, який готовий відповідати на запитання про LITI. https://gemini.google.com/gem/e21e0ab8382a 

LITI, інтегрована у внутрішні процеси FRACTAL, відрізняється від публічної версії, яку  можна адаптувати під власні цінності, ролі та вимоги. Демоверсія сервісу працює з підвищеними вимогами до безпеки: всі дані автоматично видаляються після аналізу. Користувачам рекомендується зберігати результати локально.

Група IT-компаній FRACTAL відкрила безкоштовний доступ до власної системи оцінки кандидатів

 23.12.2025 12:19

ChatGPT отримав нову функцію — «персональні підсумки» року

 23.12.2025 10:23

Microsoft перепише весь свій C та C++ код на Rust вже до 2030 року

 23.12.2025 09:19

Український хакер визнав себе винним у розповсюдженні шкідливого ПЗ Nefilim. За інформацію про його спільника влада США готова заплатити $11 мільйонів

 22.12.2025 16:20

Кожен п'ятий програміст, найнятий Google у цьому році, раніше вже звільнявся з компанії

 22.12.2025 15:23

Нові комп'ютери почали продавати без оперативної пам'яті

 22.12.2025 12:36

Docker Hardened Images тепер доступні безкоштовно та мають відкритий код

 22.12.2025 11:37

Чат-бот Claude став доступний як розширення для браузера Chrome

 22.12.2025 09:33

Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури

 19.12.2025 15:33

В українському IT на третину поменшало початківців

 19.12.2025 15:03

«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
