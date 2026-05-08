logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 08/05/2026 08:34

ChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзям

Дмитро Сімагін

Редактор

Компанія OpenAI представила нову функцію безпеки для ChatGPT під назвою «Довірена особа» (Trusted Contact). Цей інструмент розроблений для надання підтримки користувачам, чиї повідомлення вказують на ризик самоушкодження або перебування у стані гострої ментальної кризи.

ChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзям

Як працює «Довірена особа»

  • Механізм роботи: Якщо алгоритми ChatGPT виявляють у діалозі ознаки серйозного наміру завдати собі шкоди, система зможе надіслати повідомлення заздалегідь обраному контакту. Це дозволяє залучити реальну допомогу в ситуаціях, коли текстових порад від штучного інтелекту може бути недостатньо.
  • Приватність та добровільність: Функція є повністю опціональною (opt-in). Користувачі мають самостійно ввімкнути її в налаштуваннях та вказати контактні дані людини, якій вони довіряють. OpenAI наголошує, що дані контактів використовуються виключно для цієї функції безпеки.
  • Експертна підтримка: Розробка велася у співпраці з фахівцями з психічного здоров’я та організаціями, що займаються запобіганням самогубствам. Мета — створити міст між цифровою взаємодією та реальною соціальною підтримкою.
  • Додаткові ресурси: Окрім сповіщення довіреної особи, ChatGPT продовжуватиме пропонувати контакти гарячих ліній допомоги та професійні ресурси, що відповідають регіону перебування користувача.

Контекст та значення

Функція «Довірена особа» логічно продовжує захисні заходи, які OpenAI запровадила у вересні минулого року по відношенню до акаунтів неповнолітніх осіб. Тобі компанія надала батькам можливість частково контролювати облікові записи своїх дітей-підлітків, зокрема отримувати сповіщення в разі серйозної загрози безпеці дитини.

Цей крок OpenAI є частиною стратегії технологічних компаній щодо посилення відповідальності за безпеку користувачів. Оскільки люди дедалі частіше використовують чат-боти для обговорення особистих проблем, виникає потреба в ефективних протоколах реагування на кризові стани.

Функція «Довірена особа» спрямована на те, щоб перетворити ШІ з пасивного співрозмовника на інструмент, який може сприяти отриманню своєчасної допомоги в критичний момент. Наразі очікується поступове впровадження цієї опції для всіх користувачів ChatGPT.

Нагадаємо, не так давно експерт Tom’s Guide назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

 

Головна > Новини > ChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзям

Найбільш обговорювані статті

Пастка емпатії: дружня розмова з чат-ботом знижує ефективність відповідейПастка емпатії: дружня розмова з чат-ботом знижує ефективність відповідей
Розробник Notepad++ попереджає про неофіційний форк для macOSРозробник Notepad++ попереджає про неофіційний форк для macOS
Засновник і CEO Oracle Ларрі Еллісон у Білому домі«Ти просто рядок у таблиці»: як Oracle звільняє людей заради штучного інтелекту
Українська deftech-компанія з капіталізацією $414 млн виходить на ринок Японії. Партнером стане розробник ViberУкраїнська deftech-компанія з капіталізацією $414 млн виходить на ринок Японії. Партнером стане розробник Viber
Співзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себеСпівзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себе
Ветерани з IT-досвідом зможуть отримати до $20 000 на розвиток бізнесу — SKELAR відкрив набір на акселераційну програмуВетерани з IT-досвідом зможуть отримати до $20 000 на розвиток бізнесу — SKELAR відкрив набір на акселераційну програму
Індійських розробників Rockstar Games змушують працювати понаднормово заради релізу GTA VIІндійських розробників Rockstar Games змушують працювати понаднормово заради релізу GTA VI
Пентагон захопився вайб-кодингом: понад 100 000 ШІ-агентів за п'ять тижнівПентагон захопився вайб-кодингом: понад 100 000 ШІ-агентів за п’ять тижнів
Ажіотаж навколо OpenClaw не минув дарма: Apple «вбила» найдоступніший Mac miniАжіотаж навколо OpenClaw не минув дарма: Apple «вбила» найдоступніший Mac mini
Почніть зараз, поки це безплатно: 12 простих способів заробити гроші за допомогою ChatGPT 

OpenAI готується до релізу GPT-4.1

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

У ChatGPT може з'явитись реклама

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Якщо ви просто пишете код — ви не програміст, та скоро втратите роботу: як ШІ змусить кодерів зникнути через 5 років

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Стів Возняк попередив про «жахливі помилки» ChatGPT

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Використання штучного інтелекту знижує якість коду — дослідження

У ChatGPT з'явився Режим розробника

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь

 

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Prometheus запускає безплатний курс по ChatGPT

«Я хочу, щоб ти діяв як фахівець з кібербезпеки»: 21 запит до ChatGPT, щоб попрацювати та розважитися

Ідея для стартапу: програміст продає написані ChatGPT фітнес-плани по $15

Топ текстів
Новини - 7 днів назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 2 тижні назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 2 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 2 тижні назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 7 днів назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 2 тижні назад
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
Новини - 1 тиждень назад
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках
Новини - 1 місяць назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 1 тиждень назад
Сем Альтман пояснив, хто керуватиме суперінтелектом

Новини

ChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзям

 08.05.2026 08:34

Темний бік вайб-кодування: тисячі згенерованих програм зливають дані у відкритий доступ

 07.05.2026 18:01

Хакери створили фейковий сайт Claude: пропонують скачати «професійну версію» з бекдором

 07.05.2026 17:00

Twitch вперше заблокував українського стрімера за запитом PlayCity

 07.05.2026 15:57

Telegram отримав захист від накрутки ботів

 07.05.2026 14:53

Google оновлює AI Overviews: цитати з соцмереж, підписки та попередній перегляд сайтів

 07.05.2026 12:20

Як Ілон Маск зі скандалом залишив OpenAI — версія Грега Брокмана

 07.05.2026 10:44

Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним

 07.05.2026 08:46

Як IT-фахівцю «прокачати» свій профіль LinkedIn — експерт дає цінні поради

 06.05.2026 17:48

Цукерберг особисто дав добро: Meta судять за масове піратство заради навчання Llama

 06.05.2026 16:59
Топ текстів тижня
1.
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
2.
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
3.
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
4.
OpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, що це дає користувачам
5.
«Ти просто рядок у таблиці»: як Oracle звільняє людей заради штучного інтелекту
6.
Агент OpenClaw отримав кредитну картку — і злив усі паролі незнайомцю після погрози стерти пам’ять
7.
Гейміфікація програмування: OpenAI додає анімованих помічників у Codex
8.
Співзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себе
9.
Як Ілон Маск зі скандалом залишив OpenAI — версія Грега Брокмана
10.
Програмування вирішено. Що далі? Творець Claude Code про агентні цикли та майбутнє без програмістів

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: