Сем Альтман пояснив, хто керуватиме суперінтелектом

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман опублікував допис «Наші принципи», у якому виклав п’ять ключових орієнтирів для компанії. Головна його теза: контроль над штучним суперінтелектом або опиниться в руках кількох корпорацій, або буде розподілений у широкій спільноті користувачів. OpenAI декларує прагнення до другого сценарію.

Характерна деталь: Альтман не згадує як альтернативу конкурентний ринок із багатьма незалежними гравцями. Натомість він акцентує на доступності — тобто на тому, щоб кінцеві користувачі мали доступ до інструментів штучного інтелекту. Тобто, він вважає, що OpenAI збереже роль домінуючого провайдера послуг ШІ, водночас позиціонуючи себе як силу децентралізації.

Перший принцип — демократизація — передбачає як широкий доступ до штучного інтелекту, так і участь суспільства у прийнятті ключових рішень, а не лише компаній-розробників ШІ. Втім, як це поєднується з мільйонними витратами OpenAI на політичне лобіювання — незрозуміло. Водночас цей принцип читається як завуальована критика Anthropic, чиї обмеження стали каменем спотикання у співпраці з Пентагоном.

Другий принцип — розширення можливостей — гарантує користувачам широку автономію, однак із зобов’язанням уникати катастрофічних наслідків. У спірних ситуаціях компанія обіцяє діяти обережно, знімаючи обмеження лише за наявності достатніх підстав.

Третій принцип — загальне процвітання — слугує обґрунтуванням для рішень OpenAI, які сам Альтман називає «дивними»: масових закупівель обладнання попри скромні доходи, вертикальної інтеграції та будівництва дата-центрів по всьому світу. Логіка проста: вартість ШІ-інфраструктури має суттєво знизитися. Крім того, Альтман натякає, що урядам варто розглянути нові економічні моделі для справедливого розподілу вигод від штучного інтелекту.

Четвертий принцип — стійкість — вимагає системного підходу до ризиків. Захист від біологічних загроз має бути універсальним, а не прив’язаним до конкретного вірусу-патогена. У сфері кібербезпеки OpenAI планує швидко розгортати моделі для захисту відкритого програмного забезпечення та критичної інфраструктури. Альтман також визнає, що на певних етапах компанії, можливо, доведеться координувати роботу з урядами та міжнародними організаціями.

П’ятий принцип — адаптивність — відкрито залишає за OpenAI право змінювати курс. Як приклад Альтман наводить дискусію навколо публікації ваг GPT-2: тодішні побоювання виявилися перебільшеними, але саме той епізод заклав основу для стратегії поступового розгортання.

Допис, імовірно, є і непрямою відповіддю на критику щодо угоди OpenAI з Пентагоном. Альтман завершує його закликом до відкритої дискусії, визнаючи, що компанія припускатиметься помилок — і виправлятиме їх.

Нагадаємо, кілька тижнів тому на будинок Сема Альтмана було скоєно подвійний напад.

