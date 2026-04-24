OpenAI повертає лідерство: GPT-5.5 випередила Claude Opus 4.7 у ключовому бенчмарку Terminal-Bench 2.0
Компанія OpenAI представила GPT-5.5 — нову LLM-модель, орієнтовану на виконання складних багатоетапних завдань з мінімальним втручанням людини. Це перша повністю перенавчена базова модель з часів GPT-4.5.
OpenAI позиціонує GPT-5.5 як «найрозумнішу й найінтуїтивнішу» LLM, яка може самостійно планувати завдання, використовувати інструменти, перевіряти проміжні результати й доводити справу до кінця без потреби контролювати кожен крок.
GPT-5.5 побудована та обслуговується на кластерах NVIDIA GB200 і GB300-NVL72, при цьому затримка на токен залишається на рівні GPT-5.4. Примітно, що GPT-5.5 сама допомагала оптимізувати власну інфраструктуру: зокрема, розробила евристику балансування навантаження, що підвищили швидкість генерації токенів на понад 20%.
Ключові покращення по напрямках
- Кодування. На Terminal-Bench 2.0 модель набрала 82.7% — найвищий результат серед усіх публічно доступних моделей. На внутрішньому бенчмарку Expert-SWE, де задачі мають медіанний час виконання 20 годин людиною, GPT-5.5 перевершує попередника. SWE-Bench Pro — 58.6%, хоча Claude Opus 4.7 тут іще попереду з 64.3% (OpenAI зазначає можливу меморизацію в результатах Anthropic).
- Робота з комп’ютером. На OSWorld-Verified — 78.7%, що вперше виводить флагманську модель OpenAI вперед Anthropic у повноцінному керуванні робочим столом.
- Наукові дослідження. На BixBench (біоінформатика та аналіз даних) — найкращий результат серед моделей з опублікованими оцінками. Внутрішня версія GPT-5.5 знайшла новий доказ асимптотичного факту про позадіагональні числа Ремсі в комбінаториці, пізніше перевірений у Lean.
- Знання. FinanceAgent — 60.0%, завдання інвестиційного банкінгу — 88.5%, OfficeQA Pro — 54.1%, GDPval (84 професії) — 84.9%.
«Модель демонструє суттєві покращення в науково-технічних дослідницьких робочих процесах і може реально допомогти науковцям просуватися вперед, зокрема у відкритті ліків», — пише Марк Чен, директор з досліджень OpenAI:
|Бенчмарк
|GPT-5.5
|Claude Opus 4.7
|Gemini 3.1 Pro
|Напрямок
|Terminal-Bench 2.0
|82.7% ★
|69.4%
|68.5%
|Кодування
|SWE-Bench Pro
|58.6%
|64.3% ★
|—
|GitHub issues
|OSWorld-Verified
|78.7% ★
|78.0%
|—
|Комп’ютерна робота
|GDPval (84 професії)
|84.9% ★
|80.3%
|67.3%
|Економічна цінність
|FrontierMath Tier 4
|35.4% ★
|22.9%
|16.7%
|Складна математика
|BrowseComp (Pro)
|90.1% ★
|—
|85.9%
|Веб-пошук
|CyberGym
|81.8%
|73.1%
|Mythos: 83.1%
|Кібербезпека
|AA-Omniscience (галюцинації)
|86% ⚠
|36%
|50%
|Менше — краще
|Artificial Analysis Index
|60 ★
|57
|57
|Загальний рейтинг
Слабкі сторони та застереження
Незважаючи на рекордні показники, компанія сама визнає ряд обмежень. Найсуттєвіше — рівень галюцинацій: 86% за незалежним бенчмарком AA-Omniscience (для порівняння: Claude Opus 4.7 — 36%). Модель демонструє найвищу точність (57%), але впевнено відповідає навіть тоді, коли помиляється — це критично для юридичних, фінансових та медичних застосувань.
На деяких тестах MRCR-v2 у діапазоні 16К–64К токенів GPT-5.5 дещо поступається GPT-5.4, хоча на довгих контекстах (до 1M) суттєво виграє. SWE-Bench Pro все ще за Claude Opus 4.7. Доступ через API затримується через вимоги безпеки — модель отримала класифікацію High за Preparedness Framework. Легітимні дослідники у сфері кібербезпеки мають реєструватися в програмі Trusted Access for Cyber.
Курс на «суперзастосунок» та конкуренція з Anthropic
Грег Брокман і Сем Альтман давно говорять про створення єдиного «суперзастосунку», що об’єднає ChatGPT, Codex і AI-браузер в одну платформу для бізнесу. GPT-5.5 — черговий крок у цьому напрямку. Головний науковець OpenAI Якуб Пахоцький зазначив, що компанія очікує «дуже значних покращень у середньостроковій перспективі», назвавши останні два роки «напрочуд повільними».
Наразі нова модель доступна в двох варіантах:
|Параметр
|GPT-5.5
|GPT-5.5 Pro
|Дата випуску
|23 квітня 2026 (ChatGPT + Codex); API — незабаром
|Тип моделі
|Текст + зображення; без нативного аудіо/відео на виході
|Контекстне вікно
|1 000 000 токенів
|Рівні зусиль (reasoning)
|non-reasoning / low / medium / high / xhigh
|API — вхідні токени
|$5 / 1M
|$30 / 1M
|API — вихідні токени
|$30 / 1M
|$180 / 1M
|Batch / Flex
|50% від стандартної ціни
|Priority
|2.5× від стандартної ціни
|Codex Fast Mode
|1.5× швидше, 2.5× дорожче
|Контекст у Codex
|400 000 токенів
|Доступ у ChatGPT
|Plus, Pro, Business, Enterprise
|Pro, Business, Enterprise
|Доступ у Codex
|Plus, Pro, Business, Enterprise, Edu, Go
|—
|Апаратна платформа
|NVIDIA GB200 + GB300-NVL72
|Рівень ризику (Preparedness)
|High — біологія/хімія та кібербезпека
|Ефективність токенів
|~40% менше вихідних токенів проти GPT-5.4
|Ідентифікатор у API
|gpt-5.5
|gpt-5.5-pro
На жаль, для сторонніх розробників програмного забезпечення, доступ до API поки що недоступний ні для GPT-5.5, ні для GPT-5.5 Pro. Але компанія обіцяє додати цю опцію «дуже скоро».
Модель GPT-5.5 зараз можуть спробувати лише платні користувачі ChatGPT Plus ($20 на місяць), Pro ($100-200 на місяць), Business та Enterprise, причому доступ до GPT-5.5 Pro починається з рівня Pro і вище.
