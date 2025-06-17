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Новини 17/06/2025

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Обмеження, запроваджені урядом США проти китайських IT-компаній, призвели до неочікуваних наслідків. Не маючи змоги навчати свої LLM-моделі на найпотужніших графічних процесорах Nvidia, розробники з КНР змушені перевозити жорсткі диски в інші країни. Робиться це в звичайних валізах, пише The Wall Street Journal.

На початку березня чотири китайські розробники вилетіли з Пекіна до Малайзії з валізами, в яких було 15 жорстких дисків. На них містилось 80 терабайт даних: таблиць, зображень та відео для тренування LLM-моделі. У малазійському дата-центрі їхній роботодавець орендував близько 300 серверів з відеокартами Nvidia. Після навчання моделі диски повезли назад в Китай, знову у валізах.

Іноді китайським розробникам вдається замінити іноземні GPU вітчизняними аналогами. В інших випадках потрібні відеокарти провозять в Китай нелегально, через треті країни. Але останнім часом робити це стає важче, оскільки США посилили обмеження. Тому деякі вирішили не ввозити чіпи, а вивозити дані для навчання моделей на американському обладнанні в сусідні країні, на які не накладено санкції.

За словами джерел видання, передача величезних обсягів даних через інтернет менш вигідна, ніж фізична подорож з валізами. Перед поїздкою китайські інженери більше восьми тижнів оптимізували датасети та розробляли програму тренування штучного інтелекту — вносити великі зміни після вивезення даних було б проблематично.

Щоб уникнути питань на митниці, китайці розділили диски в чотири валізи. Схема  досить громіздка, і ніхто не знає, як довго вона працюватиме. Нещодавно влада Сінгапуру звинуватила трьох осіб у прихованні справжнього пункту призначення придбаних ними GPU Nvidia на мільйони доларів. Хоча Сінгапур не зобов’язаний контролювати експорт з інших країн, але місцева влада не хоче втягуватись у міжнародний скандал.

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