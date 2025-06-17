Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
Обмеження, запроваджені урядом США проти китайських IT-компаній, призвели до неочікуваних наслідків. Не маючи змоги навчати свої LLM-моделі на найпотужніших графічних процесорах Nvidia, розробники з КНР змушені перевозити жорсткі диски в інші країни. Робиться це в звичайних валізах, пише The Wall Street Journal.
На початку березня чотири китайські розробники вилетіли з Пекіна до Малайзії з валізами, в яких було 15 жорстких дисків. На них містилось 80 терабайт даних: таблиць, зображень та відео для тренування LLM-моделі. У малазійському дата-центрі їхній роботодавець орендував близько 300 серверів з відеокартами Nvidia. Після навчання моделі диски повезли назад в Китай, знову у валізах.
Іноді китайським розробникам вдається замінити іноземні GPU вітчизняними аналогами. В інших випадках потрібні відеокарти провозять в Китай нелегально, через треті країни. Але останнім часом робити це стає важче, оскільки США посилили обмеження. Тому деякі вирішили не ввозити чіпи, а вивозити дані для навчання моделей на американському обладнанні в сусідні країні, на які не накладено санкції.
За словами джерел видання, передача величезних обсягів даних через інтернет менш вигідна, ніж фізична подорож з валізами. Перед поїздкою китайські інженери більше восьми тижнів оптимізували датасети та розробляли програму тренування штучного інтелекту — вносити великі зміни після вивезення даних було б проблематично.
Щоб уникнути питань на митниці, китайці розділили диски в чотири валізи. Схема досить громіздка, і ніхто не знає, як довго вона працюватиме. Нещодавно влада Сінгапуру звинуватила трьох осіб у прихованні справжнього пункту призначення придбаних ними GPU Nvidia на мільйони доларів. Хоча Сінгапур не зобов’язаний контролювати експорт з інших країн, але місцева влада не хоче втягуватись у міжнародний скандал.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: