Amazon Quick: персональний агент від AWS для повної автоматизації робочих завдань

Компанія AWS офіційно представила десктопний застосунок Amazon Quick — персонального ШІ-асистента, який працює в браузері, а також у фоновому режимі, постійно вивчаючи контекст вашої роботи.

Основні можливості та функціонал

Amazon Quick живе на вашому ноутбуці та підключається до всього, що ви робите: локальних файлів, календаря, електронної пошти та застосунків, якими ви вже користуєтесь. Для початку роботи достатньо лише email-адреси — обліковий запис AWS не потрібен. Серед переваг Amazon Quick варто відмітити:

Глибока інтеграція: Amazon Quick працює не лише у веб-інтерфейсі, а й з десктопними програмами. Він здатний розуміти контекст того, що відбувається на екрані, допомагаючи користувачеві в реальному часі.

Автоматизація процесів: Агент може виконувати складні послідовності дій: наприклад, отримувати дані з таблиць, створювати на їх основі звіти в текстових редакторах і надсилати їх електронною поштою або через корпоративні месенджери.

Управління файлами та даними: ШІ допомагає швидко знаходити потрібну інформацію в документах, структурувати нотатки та керувати робочими графіками, інтегруючись із календарями та таск-менеджерами.

На відміну від більшості ШІ-інструментів, які реагують лише на запити й простоюють в очікуванні, Quick є одним із нових проактивних асистентів, що постійно відстежує події у ваших застосунках і даних, самостійно виявляючи те, що потребує уваги.

Агент Quick може автоматизувати браузерні робочі процеси та підключатися до інструментів розробника, зокрема Kiro CLI і Claude Code.

Серед нових можливостей також: розширення для Microsoft 365 у режимі попереднього перегляду, що інтегрує Quick безпосередньо в Outlook, Word, PowerPoint і Excel, а також нові нативні інтеграції з Google Workspace, Zoom, Airtable, Dropbox і Microsoft Teams.

Стратегічне значення

Запуск Amazon Quick є прямою відповіддю на розвиток аналогічних рішень від конкурентів, таких як Microsoft Copilot та Google Gemini. AWS робить ставку на екосистему своїх корпоративних клієнтів, пропонуючи інструмент, який поєднує потужність хмарних обчислень із безпекою та зручністю локального використання.

Безпека та конфіденційність

Особлива увага при розробці приділялася захисту корпоративних даних. Amazon запевняє, що Quick працює з дотриманням суворих стандартів безпеки AWS, а дані користувачів не використовуються для навчання загальних моделей без їхньої згоди. Це робить інструмент привабливим для компаній, які працюють із чутливою інформацією.

Доступність

Розширення функціонала Amazon Quick Connect та запуск десктопного агента є частиною масштабної стратегії Amazon із впровадження генеративного ШІ в усі аспекти професійної діяльності. Очікується, що інструмент стане доступним для ширшого кола користувачів AWS найближчим часом, пропонуючи гнучкі налаштування під конкретні бізнес-потреби.

Ринок ШІ-агентів для бізнес-процесів вже переповнений: Salesforce просуває концепцію «агенти скрізь», Google пропонує Gemini Enterprise для автоматизації робочих процесів, а Microsoft зробила ставку на новий преміум-рівень Microsoft 365 з функціями Agent 365. Amazon доведеться докласти чимало зусиль, щоб переконати компанії, які вже вбудовані в екосистеми конкурентів, переключитися на Quick.

