Новини 29/04/2026 14:44

Anthropic запускає Claude for Creative Work: конектори для творчої роботи

Дмитро Сімагін

Редактор

Компанія Anthropic випустила дев’ять нових конекторів Claude, які поєднують віртуального помічника з креативними інструментами на кшталт Blender, Adobe та інших. Серед партнерів проєкту — Ableton, Autodesk, Splice, Affinity by Canva, SketchUp та Resolume.

Ось що вміє кожен з конекторів:

  • Ableton — дає можливість ставити запитання щодо офіційної документації Live та Push.
  • Adobe for creativity — надає доступ до понад 50 інструментів Creative Cloud, включно з Photoshop, Premiere та Express.
  • Affinity by Canva — автоматизує повторювані завдання: пакетне коригування зображень, перейменування шарів та експорт файлів.
  • Autodesk Fusion — дозволяє передплатникам Fusion створювати та модифікувати 3D-моделі через діалог із Claude.
  • Blender — забезпечує інтерфейс природною мовою до Python API, дозволяючи досліджувати складні сцени та будувати скрипти для пакетних змін об’єктів.
  • Resolume Arena та Resolume Wire — дозволяють візуальним художникам керувати Arena, Avenue та Wire у реальному часі за допомогою природної мови.
  • SketchUp — перетворює текстовий опис ідеї на відправну точку для 3D-моделі, яку потім можна відкрити в SketchUp для доопрацювання.
  • Splice — дозволяє музичним продюсерам шукати у каталозі семпли без авторських відрахувань.

Що вміє Claude у творчому контексті

Claude може виступати репетитором для складного програмного забезпечення на вимогу — пояснювати стек модифікаторів, проводити крізь техніку синтезу або демонструвати незнайому функцію. Крім того, Claude Code здатний писати скрипти, плагіни та генеративні системи для вже використовуваного ПЗ, а також перекладати формати та синхронізувати ресурси в мультиплатформних пайплайнах.

Підтримка освіти

Паралельно Anthropic інвестує в освіту: компанія співпрацює з навчальними закладами: Rhode Island School of Design, Ringling College of Art and Design та Goldsmiths, University of London. Студенти й викладачі цих програм отримають доступ до Claude та його конекторів, а їхні відгуки будуть враховані в подальшому розвитку продукту.

Стратегія Anthropic для творчої роботи

Запуск конекторів відбувся не у вакуумі: за одинадцять днів до цього, 17 квітня 2026 року, Anthropic представила Claude Design на базі Claude Opus 4.7. Ця новина обвалила акції Figma на 7% і стерло близько $1,2 мільярда ринкової капіталізації компанії за одну торгову сесію.

Останній крок Anthropic підкреслює загальну тенденцію: ШІ-компанії дедалі частіше вбудовують свої моделі безпосередньо в професійне програмне забезпечення, а не пропонують їх як окремі інструменти. Роблячи ставку на розширення можливостей, а не на руйнування звичних інструментів, компанія розраховує здобути прихильність користувачів через органічну інтеграцію в їхні усталені робочі процеси.

Нагадаємо, що оцінка капіталізації Anthropic досягла $1 трильйону. Два місяці тому компанія коштувала $380 мільярдів.

