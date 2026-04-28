Google тестує Ask YouTube: пошук перетвориться на розмову зі штучним інтелектом

Компанія Google почала тестувати нову функцію на базі штучного інтелекту під назвою Ask YouTube. Цей інструмент покликаний кардинально змінити те, як користувачі шукають інформацію та відеоконтент на YouTube, пише Engadget.

Що таке Ask YouTube?

Замість звичного списку відео у відповідь на ключові слова, нова функція пропонує формат чат-бота. Користувачі можуть ставити запитання природною мовою, а штучний інтелект Gemini аналізує величезну базу відео, щоб надати конкретну відповідь, резюме або рекомендації.

Основні можливості інструменту:

Миттєві відповіді: Gemini «переглядає» відео замість вас і видає головну суть у текстовому форматі.

Глибокий контекст: Ви можете запитати: «Які інгредієнти потрібні для цього рецепта?» або «Які основні висновки з цього огляду?», і система знайде потрібні фрагменти.

Навігація по відео: Окрім тексту, інструмент пропонує посилання на конкретні часові мітки у відео, де обговорюється ваше запитання.

Нова функція є частиною глобальної стратегії Google щодо впровадження генеративного ШІ в усі свої продукти. Для YouTube це спосіб утримати аудиторію, яка все частіше шукає швидкі відповіді в TikTok або ChatGPT. За допомогою Ask YouTube довгі відео можуть стати більш доступними, дозволяючи отримати інформацію, не витрачаючи час на перегляд усього ролика.

Хто може спробувати Ask YouTube?

Наразі функція перебуває на стадії обмеженого тестування. Вона доступна:

Невеликій групі користувачів Android у США.

Переважно передплатникам YouTube Premium у межах розділу експериментальних функцій.

YouTube збирає відгуки, щоб навчити модель краще розуміти складні запити та уникати помилок у інтерпретації відеоконтенту. Очікується, що після завершення тестів функція стане доступною для ширшого кола користувачів і, можливо, отримає підтримку багатьох мов.

