Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи

Партнер видання

Google представила три великі оновлення свого генератора відео Veo 3: підтримку вертикального формату (співвідношення сторін 9:16), генерацію в роздільній здатності 1080p та зниження тарифів на використання. Крім того, обидві версії генератора: Veo 3 та Veo 3 Fast тепер готові до масштабованого використання в продакшені з Gemini API. Про це повідомляє блог Google.

Готовність для використання в Gemini API означає, що розробники та ентузіасти можуть інтегрувати інструменти генерації в свої програми та веб-проекти без ризику нестабільної роботи.

Для виведення відео у вертикальному форматі 9:16, що робить Veo 3 більш придатним для мобільних застосунків та соцмереж, достатньо вказати в налаштуваннях API параметр aspectRatio=9:16.

Що стосується цін, то вартість генерації зменшилась з $0,75 до $0,40 за секунду готового відео, а у Veo 3 Fast — з $0,40 до $0,15. Завдяки цьому створення якісного відео стає доступнішим для стартапів, незалежних креаторів і великих компаній.

Генератор відео Veo 3 представили на конференції Google I/O у червні 2024 року. Тоді компанія анонсувала його інтеграцію з YouTube Shorts. Експерти вважають, що завдяки зниженню тарифів Veo 3 може скласти конкуренцію іншим інструментам для ШІ-відео, які сьогодні активно розвиваються.