Вайб-воркінг: Microsoft дозволить агентам працювати за вас у Word та Excel
Компанія Microsoft розширює застосування концепції під назвою Vibe Working (вайб-воркінг) та спеціального режиму роботи Agent Mode у своїх офісних додатках Word, Excel та PowerPoint. Тепер ця функція, яка спрощує процес роботи над документами, є стандартною для передплатників Microsoft 365 Copilot та Premium.
Ось головні нововведення, про які стало відомо:
Що таке Vibe Working?
Завдяки вайб-воркінг ви зможете спостерігати за роботою агента Copilot AI в офісних документах у режимі реального часу. На бічній панелі буде показано кожен крок, який Copilot виконує над документом.
В Excel агент може вносити зміни безпосередньо в книгу, додаючи формули або таблиці. Режим агента в PowerPoint також може оновлювати існуючі презентації новою інформацією та зберігати стиль шаблонів, які використовують компанії.
У Word Copilot допомагає швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа — агент може створювати чернетки, переписувати, реструктуризувати та застосовувати правильний тон для вашої аудиторії.
Нові можливості Copilot будуть найбільш помітні при форматуванні тексту та даних, а також створенні візуальних елементів — тепер він сам виконує роботу, а не просто пропонує варіанти.
Ще одним плюсом є те, що користувач може обрати потрібну їм модель для виконання роботи, навіть від сторонніх компаній-постачальників.
Чому це важливо?
Microsoft намагається залучити покоління зумерів та пристосуватися до сучасних трендів віддаленої роботи. Основна ідея — продуктивність через комфорт. Компанія вважає, що якщо робоче середовище приноситиме естетичне задоволення, користувачі менше втомлюватимуться та довше залишатимуться сконцентрованими.
Нові функції Copilot вже є загальнодоступними та встановлені за замовчуванням для клієнтів Microsoft 365 Copilot та Microsoft 365 Premium. Вони також доступні користувачам із тарифними планами Microsoft 365 Personal та Family.
Нагадаємо, що Microsoft 365 не так давно подорожчав на 30%. Причиною названа інтеграція Copilot.
Нагадаємо, що Microsoft 365 не так давно подорожчав на 30%. Причиною названа інтеграція Copilot.
