logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 24/04/2026 11:54

Вайб-воркінг: Microsoft дозволить агентам працювати за вас у Word та Excel

Дмитро Сімагін

Редактор

Компанія Microsoft розширює застосування концепції під назвою Vibe Working (вайб-воркінг) та спеціального режиму роботи Agent Mode у своїх офісних додатках Word, Excel та PowerPoint. Тепер ця функція, яка спрощує процес роботи над документами, є стандартною для передплатників Microsoft 365 Copilot та Premium.

Ось головні нововведення, про які стало відомо:

Що таке Vibe Working?

Завдяки вайб-воркінг ви зможете спостерігати за роботою агента Copilot AI в офісних документах у режимі реального часу. На бічній панелі буде показано кожен крок, який Copilot виконує над документом. 

В Excel агент може вносити зміни безпосередньо в книгу, додаючи формули або таблиці. Режим агента в PowerPoint також може оновлювати існуючі презентації новою інформацією та зберігати стиль шаблонів, які використовують компанії.

У Word Copilot допомагає швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа — агент може створювати чернетки, переписувати, реструктуризувати та застосовувати правильний тон для вашої аудиторії.

Нові можливості Copilot будуть найбільш помітні при форматуванні тексту та даних, а також створенні візуальних елементів — тепер він сам виконує роботу, а не просто пропонує варіанти. 

Ще одним плюсом є те, що користувач може обрати потрібну їм модель для виконання роботи, навіть від сторонніх компаній-постачальників.

Чому це важливо?

Microsoft намагається залучити покоління зумерів та пристосуватися до сучасних трендів віддаленої роботи. Основна ідея — продуктивність через комфорт. Компанія вважає, що якщо робоче середовище приноситиме естетичне задоволення, користувачі менше втомлюватимуться та довше залишатимуться сконцентрованими.

Нові функції Copilot вже є загальнодоступними та встановлені за замовчуванням для клієнтів Microsoft 365 Copilot та Microsoft 365 Premium. Вони також доступні користувачам із тарифними планами Microsoft 365 Personal та Family.

Відвідайте Microsoft365.com/copilot або завантажте програму Microsoft 365 на свій мобільний пристрій, щоб спробувати новий функціонал.

Нагадаємо, що Microsoft 365 не так давно подорожчав на 30%. Причиною названа інтеграція Copilot.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Вайб-воркінг: Microsoft дозволить агентам працювати за вас у Word та Excel

Новини

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: