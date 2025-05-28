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Новини 28/05/2025

Новий «браузер-агент» Opera Neon буде писати код, поки ви спите

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Норвезька компанія Opera анонсувала спеціальну «агентську» версію свого браузера під назвою Opera Neon. Він зможе виконувати завдання від імені користувача, включно з дослідженнями, створенням та проектуванням. Про це повідомляє The Verge.

Opera стверджує, що Neon може створювати ігри, звіти, фрагменти коду та веб-сайти, а також може працювати над кількома завданнями одночасно, навіть коли користувач вийшов з мережі.

Opera не уточнює, коли відбудеться реліз або скільки коштуватиме Neon. Майбутній браузер описують як «преміальний продукт за підпискою», тому поки є мало інформації про його функції. Відомо лише те, що Neon працює локально з використанням моделі DOM. Таким чином, обробка вмісту веб-сторінок відбувається без надсилання даних на віддалені сервери. Крім того, Opera Neon може продовжувати виконання завдань у хмарній віртуальній машині, навіть коли користувач закриває браузер. Це дозволяє, наприклад, доручити Neon самостійне створення веб-сайту або коду, щоб потім отримати результат після повернення або на наступний день.

Очевидно, в Opera Neon будуть функції, схожі на Microsoft Copilot і OpenAI Operator, включно з чат-ботом для пошуку в інтернеті. Раніше в березні Opera представила технологію Browser Operator, яка автоматизує рутинні завдання, такі як покупки, бронювання заходів або наповнення форм. Тепер ця технологія стала частиною нового проекту Neon.

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