Новий «браузер-агент» Opera Neon буде писати код, поки ви спите

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Норвезька компанія Opera анонсувала спеціальну «агентську» версію свого браузера під назвою Opera Neon. Він зможе виконувати завдання від імені користувача, включно з дослідженнями, створенням та проектуванням. Про це повідомляє The Verge.

Opera стверджує, що Neon може створювати ігри, звіти, фрагменти коду та веб-сайти, а також може працювати над кількома завданнями одночасно, навіть коли користувач вийшов з мережі.

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Opera не уточнює, коли відбудеться реліз або скільки коштуватиме Neon. Майбутній браузер описують як «преміальний продукт за підпискою», тому поки є мало інформації про його функції. Відомо лише те, що Neon працює локально з використанням моделі DOM. Таким чином, обробка вмісту веб-сторінок відбувається без надсилання даних на віддалені сервери. Крім того, Opera Neon може продовжувати виконання завдань у хмарній віртуальній машині, навіть коли користувач закриває браузер. Це дозволяє, наприклад, доручити Neon самостійне створення веб-сайту або коду, щоб потім отримати результат після повернення або на наступний день.

Очевидно, в Opera Neon будуть функції, схожі на Microsoft Copilot і OpenAI Operator, включно з чат-ботом для пошуку в інтернеті. Раніше в березні Opera представила технологію Browser Operator, яка автоматизує рутинні завдання, такі як покупки, бронювання заходів або наповнення форм. Тепер ця технологія стала частиною нового проекту Neon.

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