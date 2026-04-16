Новини 16/04/2026 16:33

YouTube дозволив користувачам приховати розділ Shorts

Андрій Савчук

Автор новин

Відеосервіс YouTube почав впроваджувати довгоочікувану функцію, яка дозволяє користувачам вимикати показ коротких відео Shorts у головній стрічці. Це рішення стало відповіддю на численні запити тих, хто віддає перевагу традиційному довгому контенту і вважає вертикальні відео відволікаючим фактором. Про це пише The Verge.

Раніше користувачі могли лише тимчасово прибрати блок Shorts, натиснувши «X» або «Не цікавить», але через певний час розділ знову з’являвся. Нове оновлення пропонує більш стабільний варіант:

  • Налаштування стрічки: У параметрах інтерфейсу з’явився перемикач, який дозволяє повністю приховати полицю з Shorts на головній сторінці.
  • Термін дії: Хоча налаштування може не бути вічним (у деяких тестах розділ повертався через 30 днів), це дає користувачам набагато більше контролю над своїм візуальним простором.
  • Фокус на контенті: Користувачі тепер можуть налаштувати платформу так, щоб вона відображала лише ті формати відео, які їм цікаві, не перевантажуючи інтерфейс короткими роликами.

Shorts були стратегічно важливим напрямком для Google у боротьбі з TikTok, проте агресивне просування формату викликало критику серед консервативної аудиторії YouTube. Надаючи можливість вибору, сервіс намагається зберегти баланс між залученням нової аудиторії та комфортом давніх користувачів.

Поки що функція деактивації коротких відео розгортається поступово. Щоб перевірити її наявність, достатньо знайти блок Shorts у мобільному додатку або на десктопній версії та відкрити меню налаштувань розділу.

Нагадаємо, штучний інтелект в YouTube тепер сам обирає ідеальну швидкість для відео.

