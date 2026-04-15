15/04/2026 17:56

Claude Opus 4.7 та новий дизайн-інструмент: Anthropic готує подвійний удар

Дмитро Сімагін

Компанія Anthropic готується до масштабного розширення своєї екосистеми. Вже цього тижня Anthropic представить LLM Claude Opus 4.7 разом із новим ШІ-інструментом для розробки вебсайтів та презентацій, пише The Decoder.

Нові продукти: Opus 4.7 та конкурент Adobe

За даними джерел, інструмент для дизайну дозволить створювати складний візуальний контент (лендінги, сайти та слайди) за допомогою запитів природною мовою.

Такий крок ставить Anthropic у пряму конкуренцію з такими гігантами, як Adobe, Figma та Wix. Реакція ринку була миттєвою: акції цих компаній впали більш ніж на 2% одразу після появи інформації про плани стартапу.

Цікаво, що Opus 4.7 не буде найпотужнішою моделлю в лінійці. Цей статус зберігає Claude Mythos — флагманська модель, яку зараз у закритому режимі тестують окремі партнери, банки та експерти зі сфері кібербезпеки.

Нещодавнє зниження продуктивності в Opus 4.6, так зване «падіння міркування на 67%», тепер виглядає як навмисний крок для економії обчислювальних ресурсів напередодні великого релізу нової моделі.

Фінансовий зліт та оцінка у $800 мільярдів

На фоні продуктових анонсів венчурні капіталісти ведуть боротьбу за право інвестувати в Anthropic. Нові пропозиції оцінюють компанію у неймовірні $800 мільярдів. Це більш ніж удвічі перевищує оцінку в $380 мільярдів, зафіксовану лише у лютому цього року. Для порівняння, поточна оцінка головного конкурента — OpenAI — становить близько 852 мільярдів доларів.

Такий ріст обґрунтований фінансовими показниками: річний дохід Anthropic зріс із $9 мільярдів наприкінці 2025 року до $30 мільярдів станом на зараз. Кількість корпоративних клієнтів, які витрачають понад $1 мільйон на рік, подвоїлася всього за два місяці.

Зміна моделі ціноутворення

Через стрімке зростання попиту та високу вартість обчислювальних потужностей Anthropic змінює підхід до монетизації. Компанія відмовляється від фіксованої вартості (flat rate) для корпоративних клієнтів.

Нова схема передбачає базову ставку у $20 на місяць плюс оплату за фактичне використання ресурсів. Для активних юзерів, які використовують такі інструменти, як Claude Code, це може означати зростання витрат у два або три рази.

Нагадаємо, нещодавно Anthropic випадково оприлюднила вихідний код Claude Code.

