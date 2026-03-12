logo

Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11

Дмитро Сімагін

Мільйони комп’ютерів отримали шанс уникнути сміттєзвалища завдяки партнерству Google та маркетплейса Back Market. IT-гігант пропонує власникам старих ПК USB-накопичувач із готовою до встановлення ChromeOS Flex. Ціна такого накопичувача становить лише $3, пише Windows Central.

Проект орієнтований на «продавців, покупців, школи та малі підприємства». До 30 березня випустять 3000 таких USB-накопичувачів, але якщо продажі будуть успішними, то виробництво буде розширено.

Back Market — це компанія, яка почала пропонувати ноутбуки HP і Lenovo з попередньо встановленої ChromeOS Flex у вересні 2025 року, за місяць до офіційного припинення підтримки Windows 10.

ChromeOS Flex — це хмарна операційна система, яка переносить більшу частину апаратного навантаження на сервери Google. Версія Flex поступається оригіналу за деякими функціями, включаючи підтримку програм Android, і сумісна не з усіма ПК. Тим не менш, є велика ймовірність, що вона запуститься на старому Windows-ноутбуку, якщо він має підключення до інтернету, а також на більшості застарілих комп’ютерів Mac з процесорами Intel.

Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11

Великі технологічні компанії намагаються попередити екологічну катастрофу, спричинену припиненням підтримки Windows 10. Спеціальний пристрій вартістю лише $3 містить усе необхідне для автоматичної заміни операційної системи. Користувачеві достатньо під’єднати флешку до порту та слідувати підказкам, щоб перетворити повільний лептоп на бадьорий пристрій для роботи в інтернеті.

Ініціатива має сильний екологічний підтекст. Експерти прогнозують, що після жовтня 2025 року ринок зіткнеться з дефіцитом доступного обладнання. Microsoft припиняє підтримку старих версій софту, що загрожує перетворити 240 мільйонів справних ноутбуків на токсичне електронне сміття. Google використовує цей момент, щоб розширити вплив своєї екосистеми та залучити мільйони нових клієнтів.

Ще однією перевагою є те, що встановлення операційної системи через фізичний накопичувач усуває технічні бар’єри. Людям не потрібно розбиратися з образами дисків чи складним форматуванням розділів. Накопичувач самостійно визначає конфігурацію заліза та завантажує потрібні драйвери для мережевих адаптерів. Оновлення парку техніки стає швидким процесом, доступним навіть людям без глибоких знань у сфері IT.

Нагадаємо, Gemini в Google Docs тепер самостійно пише тексти. Але не для всіх.

