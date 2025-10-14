logo

Новини 14/10/2025 12:37

Microsoft припинила підтримку Windows 10. Користувачам пропонують три варіанти дій

Дмитро Сімагін

Журналіст

Сьогодні Microsoft повністю припинила підтримку Windows 10. Випуск усіх оновлень для цієї операційної системи остаточно зупинено, повідомляється в блозі компанії.

Припинення підтримки означає, що з 14 жовтня 2025 року Microsoft більше не випускає функціональних оновлень Windows 10 і не надає технічного сприяння з питань роботи з нею. Будуть доступні лише критичні оновлення безпеки.

Компанія настійно радить перейти на Windows 11 або купити новий ПК, на якому вже встановлена нова ОС. Операційна система Windows 11 продовжує регулярно отримувати всі необхідні патчі та покращення.

Для тих, хто хоче й надалі працювати на Windows 10, є кілька варіантів. Якщо ваш комп’ютер відповідає технічним вимогам для Windows 11, ви можете безкоштовно оновити операційну систему до останньої версії. Для оновлення з Windows 10 до Windows 11 ПК повинен мати наступні характеристики:

  • процесор із тактовою частотою від 1 ГГц;
  • 64-розрядний процесор, у якого не менше двох ядер, або система на чипі (SoC);
  • щонайменше 4 Гбайт оперативної пам’яті;
  • не менше 64 Гбайт простору на диску;
  • відеокарта, сумісна з DirectX 12 та з драйвером WDDM 2.0;
  • підтримка Trusted Platform Module 2.0;
  • Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) з підтримкою Secure Boot;
  • монітор роздільної здатності не менше 720p з діагоналлю від 9 дюймів та глибиною кольору від 8 біт.

Якщо комп’ютер не відповідає будь-якій з перелічених вимог або навіть декільком з них, ви можете залишитися на Windows 10 ще до трьох років. Microsoft пропонує за $30 на рік взяти участь в платній програмі розширених оновлень безпеки (ESU). Але для цього потрібна Windows 10 версії 22H2 з оновленням KB5046613 — збірка версії 19045.5131 або пізніша.

 

