logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 14/04/2026 15:34

Rockstar Games відмовилась платити хакерам $200 000: викрадені дані злито в мережу (спойлер: нічого цікавого там немає)

Дмитро Сімагін

Редактор

Хакерське угруповання ShinyHunters оприлюднило частину викрадених корпоративних даних Rockstar Games. Це сталося після того, як розробники майбутньої гри GTA VI навідріз відмовилися вести переговори та виплачувати викуп.

Що сталося?

Як раніше повідомляв Highload, злам стався не через пряму атаку на сервери Rockstar, а через сторонній сервіс аналітики Anodot. Хакери змогли отримати доступ до хмарних інпстансів Snowflake, якими користується студія.

Основні деталі інциденту:

  • Хто стоїть за зламом: Група ShinyHunters, відома своїми гучними атаками на великі корпорації.
  • Які дані постраждали: За офіційною заявою Rockstar, витік стосується «обмеженої кількості некритичної корпоративної інформації». Це переважно маркетингові плани, фінансові звіти та деякі внутрішні контракти.
  • Чи в безпеці гравці? Компанія запевняє, що дані користувачів, паролі або особиста інформація гравців не були зачеплені.

Злиті дані включають показники доходів і покупок у грі, відстеження поведінки гравців та дані про економіку гри для Grand Theft Auto Online та Red Dead Online. Набори даних також, схоже, містять аналітику підтримки клієнтів компанії в Zendesk.

«Плати або злиємо»: Rockstar обрала другий варіант

Хакери встановили дедлайн до 14 квітня 2026 року, погрожуючи «цифровими проблемами» та повним оприлюдненням вкраденого. Однак Rockstar Games, дотримуючись своєї політики не вести переговори зі злочинцями, проігнорувала вимоги. У відповідь на це ShinyHunters почали публікувати файли раніше терміну.

«Ми підтверджуємо, що через злам стороннього сервісу було отримано доступ до невеликої частини внутрішньої інформації компанії. Цей інцидент не вплине на нашу роботу або на наших гравців», — прокоментував речник Rockstar для сайту Kotaku.

Контекст та наслідки

Для фанатів, які очікують на GTA VI, головна новина в тому, що цей витік — на відміну від катастрофічного зламу 2022 року — не містить вихідного коду гри або нових геймплейних футажів. Більшість злитої інформації цікава хіба що бізнес-аналітикам та юристам.

Проте ситуація вкотре підкреслює вразливість великих студій перед атаками через сторонніх підрядників. Поки Rockstar продовжує працювати над найочікуванішою грою десятиліття, цифрова безпека залишається їхнім найслабшим місцем.

Нагадаємо, минулого тижня хакери КНДР спустошили гаманці криптовалютного проєкту Drift Protocol на $280 млн.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Rockstar Games відмовилась платити хакерам $200 000: викрадені дані злито в мережу (спойлер: нічого цікавого там немає)

Найбільш обговорювані статті

Український досвід цифровізації представили в Токіо: у фокусі — ШІ, GovTech і кіберстійкістьУкраїнський досвід цифровізації представили в Токіо: у фокусі — ШІ, GovTech і кіберстійкість
OpenAI додає в ChatGPT новий тарифний план за $100: що він включаєOpenAI додає в ChatGPT новий тарифний план за $100: що він включає
В JavaScript все погано: сапорти вперше обігнали JS-фахівців за числом вакансійВ JavaScript все погано: сапорти вперше обігнали JS-фахівців за числом вакансій
Кіберполіція затримала банду криптошахраїв: викрадали активи через фейкові біржі та обмінникиКіберполіція затримала банду криптошахраїв: викрадали активи через фейкові біржі та обмінники
Українські стартапи запрошують на три найбільші tech-події Європи: участь безкоштовнаУкраїнські стартапи запрошують на три найбільші tech-події Європи: участь безкоштовна
Anthropic запускає Managed Agents: Claude тепер керує комп’ютеромAnthropic запускає Claude Managed Agents: платформу керування агентами
Ні, ви не зможете заробляти трейдингом на Polymarket: ончейн-аналіз 2,5 млн гаманцівНі, ви не зможете заробляти трейдингом на Polymarket: ончейн-аналіз 2,5 млн гаманців
КНДР знову атакує розробниківКНДР знову атакує розробників: особлива увага до npm, PyPI, Go, Rust (crates.io) та PHP (Packagist)
Більше не просто чат-бот: Gemini зможе напряму працювати з вашими файлами через NotebooksТепер не просто чат-бот: Gemini зможе напряму працювати з вашими файлами через Notebooks
Українські фахівці розкрили нову схему кібератак на військових через месенджер Signal

Росіянина, який розробив програму-вимагач Lockbit, екстрадували до США

Північнокорейські хакери розмістили шпигунський софт у Google Play

Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Кібератака на «Укрзалізницю»: з'явились перші подробиці

В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача

Хакери надсилають українським службовцям листи про скорочення зарплати. У посиланні вірус

Брутфорс по-українські: 19-річний хакер може сісти на 8 років за злам мільйону акаунтів

Українська кіберполіція затримала на Дніпропетровщині 25-річного хакера

Хакери розсилають українцям фішингові листи нібито від Податкової служби

QA-консультант пішов лайкати сторінку «щоб відчепилися»: це коштувало його друзям 500 тис. грн

«Криптокаліпсис наближається!» Європол закликає швидче переходити на квантово-безпечне шифрування

Хакери розсилають українцям «повістки в суд» з домену UKR.NET

«Отвєточка» за зрив футбольної трансляції? Сайт мінбуду рф зламали і вимагають викуп в біткойнах

Європу та Україну «накрило» хакерською атакою через вірус-шифрувальник: розповідаємо, як захиститися

Російська компанія, пов'язана з Кремлем, активно шукає можливість злому Telegram

Українські хакери допомогли забезпечити армію рф страпонами та ділдо на $25 тис.

Північна Корея розширює застосування штучного інтелекту для хакерських атак

OpenAI: хакери використовують ChatGPT для створення шкідливих програм

Експерти розкрили технічні деталі найбільшого в історії хакерського злому на $1,4 млрд

Всі навколо крадуть

«Стоять в чергах і нічого не купують»: ІТ-армія України зламала платіжні системи «Сбербанку» і «Тінькофф»

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Без категории - 2 тижні назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 7 днів назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 3 тижні назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 2 тижні назад
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
Новини - 2 тижні назад
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
Новини - 3 тижні назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 4 тижні назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
Новини - 3 тижні назад
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
Новини - 3 тижні назад
Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров

Новини

Microsoft розробляє власного локального агента — альтернативу OpenClaw

 14.04.2026 14:45

Ліміти запитів до LLM змушують розробників підлаштовувати свій робочий графік

 14.04.2026 12:20

Китай майже наздогнав США в глобальній гонці штучного інтелекту — дослідження Stanford AI Index 2026

 14.04.2026 11:20

YouTube додає новий спосіб монетизації відео: діятиме для всіх країн

 14.04.2026 08:48

Meta працює над цифровим клоном Цукерберга: буде спілкуватись з підлеглими

 13.04.2026 17:34

Революція в системі ліцензування: Microsoft змусить компанії платити за агентів як за реальних людей

 13.04.2026 16:44

Claude Code отримав режим Ultraplan: переносить обчислення в хмару

 13.04.2026 15:57

Пахне екзіт-скамом: Джастін Сан натякнув на шахрайство сім'ї Трампа з криптовалютою WLFI

 13.04.2026 14:57

Вимагають викуп до завтра: хакери зламали сервери Rockstar Games, розробника GTA 6

 13.04.2026 11:26

Спецпроєкти

Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Топ текстів тижня
1.
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
2.
Журналісти The New York Times стверджують, що розкрили особистість Сатоші Накамото
3.
Чат-бот Gemini тепер може створювати 3D-моделі та інтерактивні діаграми
4.
OpenAI додає в ChatGPT новий тарифний план за $100: що він включає
5.
Тепер не просто чат-бот: Gemini зможе напряму працювати з вашими файлами через Notebooks
6.
Ні, ви не зможете заробляти трейдингом на Polymarket: ончейн-аналіз 2,5 млн гаманців
7.
YouTube додає новий спосіб монетизації відео: діятиме для всіх країн
8.
Пахне екзіт-скамом: Джастін Сан натякнув на шахрайство сім’ї Трампа з криптовалютою WLFI
9.
GLM-5.1: відкрита модель, яка випереджає Claude Opus 4.6 та працює «повний день»
10.
«Банки почнуть зламувати першими»: міністр фінансів США Скотт Бессент терміново зібрав банкірів через ризики Claude Mythos

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: