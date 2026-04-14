Rockstar Games відмовилась платити хакерам $200 000: викрадені дані злито в мережу (спойлер: нічого цікавого там немає)

Хакерське угруповання ShinyHunters оприлюднило частину викрадених корпоративних даних Rockstar Games. Це сталося після того, як розробники майбутньої гри GTA VI навідріз відмовилися вести переговори та виплачувати викуп.

Що сталося?

Як раніше повідомляв Highload, злам стався не через пряму атаку на сервери Rockstar, а через сторонній сервіс аналітики Anodot. Хакери змогли отримати доступ до хмарних інпстансів Snowflake, якими користується студія.

Основні деталі інциденту:

Хто стоїть за зламом: Група ShinyHunters, відома своїми гучними атаками на великі корпорації.

Які дані постраждали: За офіційною заявою Rockstar, витік стосується «обмеженої кількості некритичної корпоративної інформації». Це переважно маркетингові плани, фінансові звіти та деякі внутрішні контракти.

Чи в безпеці гравці? Компанія запевняє, що дані користувачів, паролі або особиста інформація гравців не були зачеплені .

Злиті дані включають показники доходів і покупок у грі, відстеження поведінки гравців та дані про економіку гри для Grand Theft Auto Online та Red Dead Online. Набори даних також, схоже, містять аналітику підтримки клієнтів компанії в Zendesk.

«Плати або злиємо»: Rockstar обрала другий варіант

Хакери встановили дедлайн до 14 квітня 2026 року, погрожуючи «цифровими проблемами» та повним оприлюдненням вкраденого. Однак Rockstar Games, дотримуючись своєї політики не вести переговори зі злочинцями, проігнорувала вимоги. У відповідь на це ShinyHunters почали публікувати файли раніше терміну.

«Ми підтверджуємо, що через злам стороннього сервісу було отримано доступ до невеликої частини внутрішньої інформації компанії. Цей інцидент не вплине на нашу роботу або на наших гравців», — прокоментував речник Rockstar для сайту Kotaku.

Контекст та наслідки

Для фанатів, які очікують на GTA VI, головна новина в тому, що цей витік — на відміну від катастрофічного зламу 2022 року — не містить вихідного коду гри або нових геймплейних футажів. Більшість злитої інформації цікава хіба що бізнес-аналітикам та юристам.

Проте ситуація вкотре підкреслює вразливість великих студій перед атаками через сторонніх підрядників. Поки Rockstar продовжує працювати над найочікуванішою грою десятиліття, цифрова безпека залишається їхнім найслабшим місцем.

Нагадаємо, минулого тижня хакери КНДР спустошили гаманці криптовалютного проєкту Drift Protocol на $280 млн.

