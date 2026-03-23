Новини 23/03/2026 14:40

OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно

Дмитро Сімагін

Редактор

Компанія OpenAI оголосила про новий челендж з метою пошуку дослідників штучного інтелекту, готових приєднатись до її команди. Згідно умов конкурсу під назвою Parameter Golf, треба навчити «найменшу LLM», найкращих учасників запросять на співбесіду. 

За даними Forbes, компанія Сема Альтмана пропонує ШІ-фахівцям річну зарплату до $500 000 і навіть більше. Подавати резюме не потрібно — OpenAI цікавлять лише практичні навички кандидатів.

Отже, учасники Parameter Golf повинні «створити найефективнішу попередньо навчену модель за екстремальних обмежень». Умови челенджу передбачають наступне:

  • OpenAI надає вам репозиторій GitHub з фіксованим набором даних та скриптами оцінки.
  • Зробіть форк, покращте модель у межах визначеного розміру (16 Мб) та обчислень і надішліть PR-звіт із вашим кодом, логами, оцінкою та коротким описом.
  • Після затвердження ваш результат об’єднується, таблиця лідерів оновлюється автоматично.

Учасники можуть подати заявку на безкоштовні обчислювальні кредити⁠:

«Ми також знаємо, що обчислювальні технології дорогі, тому OpenAI спонсорує виділення 1 000 000 доларів США у вигляді обчислювальних кредитів, щоб допомогти людям розпочати навчання своїх моделей. Щоб подати запит на обчислювальний грант, скористайтеся формою Запиту на обчислювальний грант. Під час запиту на обчислювальні технології переконайтеся, що ви вибрали відповідний рівень, написали достатнє обґрунтування та надішліть його, використовуючи електронну адресу, прив’язану до облікового запису OpenAI / ChatGPT».

Челендж Parameter Golf триває по 30 квітня. Компанія зазначає, що «багато дослідників OpenAI вперше відзначилися завдяки елітним змаганням з математики та програмування».

За бажанням учасники конкурсу можуть представитись через онлайн-форму. «Це допоможе нам визначити авторство заявок на участь у конкурсі та зв’язатися з вами щодо можливостей участі в OpenAI». Заповнення форми не є обов’язковим для участі.

Нагадаємо, нещодавно Рада консультантів OpenAI висловилась категорично проти ідеї Альтмана додати в ChatGPT «еротичні чати».

